Украина может получить безвизовый режим с Южной Кореей

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что надеется во время визита в Южную Корею прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизовом режиме с этой страной.

Об этом спикер парламента сказал в эфире телеканала "Рада", сообщает пресс-служба ВР.

Парубий отметил, что с визитом в Южной Корее будет находиться с понедельника, 10 декабря.

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"Мы на пороге важных решений", – сказал он и сообщил о намерениях "прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей".

"Южная Корея на сегодня – это одна из самых динамичных экономик в мире и входит в двадцатку наиболее эффективных мировых экономик. Важно, чтобы Украина могла иметь безвизовый режим с Южной Кореей", – подчеркнул политик.

С КАКИМИ СТРАНАМИ УКРАИНА ПОЛУЧИЛА БЕЗВИЗ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА: