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      Украина может получить безвизовый режим с Южной Кореей

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      Украина может получить безвизовый режим с Южной Кореей
      Украина может получить безвизовый режим с Южной Кореей / Фото из свободных сетей

      Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что надеется во время визита в Южную Корею прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизовом режиме с этой страной.

      Об этом спикер парламента сказал в эфире телеканала "Рада", сообщает  пресс-служба ВР.

      Парубий отметил, что с визитом в Южной Корее будет находиться с понедельника, 10 декабря.

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      "Мы на пороге важных решений", – сказал он и сообщил о намерениях "прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей".

      "Южная Корея на сегодня – это одна из самых динамичных экономик в мире и входит в двадцатку наиболее эффективных мировых экономик. Важно, чтобы Украина могла иметь безвизовый режим с Южной Кореей", – подчеркнул политик.

      С КАКИМИ СТРАНАМИ УКРАИНА ПОЛУЧИЛА БЕЗВИЗ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Парубий Путешествия Южная Корея Безвизовый режим
      Источник: 24 канал
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