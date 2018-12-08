Украина может получить безвизовый режим с Южной Кореей
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что надеется во время визита в Южную Корею прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизовом режиме с этой страной.
Об этом спикер парламента сказал в эфире телеканала "Рада", сообщает пресс-служба ВР.
Парубий отметил, что с визитом в Южной Корее будет находиться с понедельника, 10 декабря.
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"Мы на пороге важных решений", – сказал он и сообщил о намерениях "прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей".
"Южная Корея на сегодня – это одна из самых динамичных экономик в мире и входит в двадцатку наиболее эффективных мировых экономик. Важно, чтобы Украина могла иметь безвизовый режим с Южной Кореей", – подчеркнул политик.
С КАКИМИ СТРАНАМИ УКРАИНА ПОЛУЧИЛА БЕЗВИЗ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА:
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26 сент 2018Украина подписала соглашение о безвизе с Уругваем
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19 апр 2018Китайская провинция отменила визы для украинцев