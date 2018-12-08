Україна може отримати безвізовий режим із Південною Кореєю

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що сподівається під час візиту до Південної Кореї прийти до фінішного етапу обговорення рішення про безвізовий режим із цією країною.

Про це спікер парламенту сказав в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє прес-служба ВР.

Парубій зазначив, що з візитом у Південній Кореї перебуватиме з понеділка, 10 грудня.

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"Ми на порозі важливих рішень", – сказав він і повідомив про наміри "прийти до фінішного етапу обговорення рішення про безвіз між Україною та Південною Кореєю".

"Південна Корея на сьогодні – це одна із найбільш динамічних економік у світі і входить у двадцятку найбільш ефективних світових економік. Важливо, щоб Україна могла мати безвізовий режим і з Південною Кореєю", – наголосив політик.