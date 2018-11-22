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      Ще одна країна скасувала для українців візи

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      Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України
      Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України / Фото з відкритих джерел

      Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України.

      Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter.

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      Президент зазначив, що тепер українці можуть подорожувати до Таїланду без витричання часу на візові формальності. Перебувати у країні можна до 30 діб лише з туристичною метою.

      Нагадаємо, що уряд Таїланду на два місяці скасував для громадян України консульський збір під час отримання візи.

      Теги: Новини України Подорожі Таїланд Безвізовий режим Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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