Ще одна країна скасувала для українців візи
Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України.
Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter.
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Президент зазначив, що тепер українці можуть подорожувати до Таїланду без витричання часу на візові формальності. Перебувати у країні можна до 30 діб лише з туристичною метою.
Нагадаємо, що уряд Таїланду на два місяці скасував для громадян України консульський збір під час отримання візи.
Джерело: 24 канал
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