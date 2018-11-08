Зима в теплих краях: Таїланд на 2 місяці скасовує для українців плату за візи

Уряд Таїланду на два місяці скасував для громадян України консульський збір під час отримання візи.

Про це повідомляє посольство України в Таїланді.

Читайте також: Райський пляж в Таїланді закриють через голлівудського актора

Отримати візу без сплати консульського збору можна буде з 1 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року.

"Згідно з ухваленим Урядом Таїланду рішенням, громадяни України з 1 грудня 2018 по 31 січня 2019 року матимуть можливість отримати туристичну візу по прибуттю терміном на 15 діб без стягнення консульського збору, який на даний час складає 2000 тайських бат", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Таїланді незабаром можуть затвердити нові "Правила поведінки учнів". Згідно з ними, школярам не дозволятиметься проводити збори, а також проявляти публічно свої почуття до іншої людини.