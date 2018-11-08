14:10
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, 7 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО

      Зима в теплих краях: Таїланд на 2 місяці скасовує для українців плату за візи

      858 Читать новость на русском
      Уряд Таїланду на два місяці скасував для громадян України консульський збір під час отримання візи
      Уряд Таїланду на два місяці скасував для громадян України консульський збір під час отримання візи / Фото з відкритих джерел

      Уряд Таїланду на два місяці скасував для громадян України консульський збір під час отримання візи.

      Про це повідомляє посольство України в Таїланді.

      Читайте також: Райський пляж в Таїланді закриють через голлівудського актора

      Отримати візу без сплати консульського збору можна буде з 1 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року.

      "Згідно з ухваленим Урядом Таїланду рішенням, громадяни України з 1 грудня 2018 по 31 січня 2019 року матимуть можливість отримати туристичну візу по прибуттю терміном на 15 діб без стягнення консульського збору, який на даний час складає 2000 тайських бат", – йдеться у повідомленні.

      Нагадаємо, що у Таїланді незабаром можуть затвердити нові "Правила поведінки учнів". Згідно з ними, школярам не дозволятиметься проводити збори, а також проявляти публічно свої почуття до іншої людини.

      Теги: Новини України Таїланд Безвізовий режим
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      сьогодні , 13:30 Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      Павло Казарін
      Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      сьогодні , 12:00 Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      Артем Овдієнко
      Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком
      сьогодні , 11:01 Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком
      Тетяна Острікова
      "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      сьогодні , 08:40 "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      Соломія Соломка
      Динамо – Ренн: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 08:30 Динамо – Ренн: анонс матчу Ліги Європи
      Ігор Саджениця
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Відносини "Правого сектора" з державою можуть легалізувати
       27 березня 2015 , 20:35
      Прощавай "Яндекс.Україна": компанія офіційно припиняє свою фіндіяльність
       26 травня 2017 , 22:57
      Самая страшная дорога в Украине: Видео
       22 серпня , 10:00
      В Одесі поліція заарештувала крадія автомобільних номерів
       2 жовтня , 11:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук