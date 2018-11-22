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      Еще одна страна ввела для украинцев визы

      2 Читати новину українською
      Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины
      Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины / bbc.com/ukrainian

      Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины.

      Об этом сообщил Петр Порошенко в Twitter.

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      Президент отметил, что теперь украинцы могут путешествовать в Таиланд без траты времени на визовые формальности. Находиться в стране можно до 30 суток только с туристической целью.

      Напомним, что правительство Таиланда на два месяца отменило для граждан Украины консульский сбор при получении визы.

      Теги: Новости Украины Путешествия Петр Порошенко Безвизовый режим Таиланд
      Источник: 24 канал
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