Еще одна страна ввела для украинцев визы

Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины.

Об этом сообщил Петр Порошенко в Twitter.

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Президент отметил, что теперь украинцы могут путешествовать в Таиланд без траты времени на визовые формальности. Находиться в стране можно до 30 суток только с туристической целью.

Вітаю запровадження Урядом Таїланду безвізового режиму для України!Віднині українські громадяни зможуть подорожувати до цієї країни без витрачання часу на візові формальності з туристичною метою і терміном до 30 діб.Як і обіцяв,планомірно розширюємо географію безвізових подорожей pic.twitter.com/7C9sYqvAbd — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 ноября 2018 г.

Напомним, что правительство Таиланда на два месяца отменило для граждан Украины консульский сбор при получении визы.