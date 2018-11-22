Еще одна страна ввела для украинцев визы
Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины.
Об этом сообщил Петр Порошенко в Twitter.
Читайте также: В Лапландии не выпал снег: тысячи туристам отменили отдых
Президент отметил, что теперь украинцы могут путешествовать в Таиланд без траты времени на визовые формальности. Находиться в стране можно до 30 суток только с туристической целью.
Напомним, что правительство Таиланда на два месяца отменило для граждан Украины консульский сбор при получении визы.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии