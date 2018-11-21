01:23
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      В Лапландии не выпал снег: тысячи туристам отменили отдых

      18 Читати новину українською
      Лапландия
      Лапландия / Фото из открытых источников

      В Лапландии, куда каждый год на новогодние праздники едут тысячи туристов, не выпал снег.

      Об этом сообщает издание The Miror.

      Читайте также: На севере Одесской области насыпало 30 сантиметров снега

      В городе Рованиеми, где находится дом Санта Клауса, нет снега.

      Лапландия

      В Норвежском метеорологическом институте говорят, осадков в городе не следует ожидать до конца ноября.

      Ресурс Holiday-weather.com говорит, что снега не будет аж до 5 декабря. В связи с этим ряд перевозчиков уже заявил об отмене или переносе рейсов.

      Оператор Transun, например, отменил рейсы, которые были запланированы на эту неделю и предлагает альтернативные даты. Если даты не подойдут, то предложат полное возмещение.

      Напомним, первый снег в Украине выпал 14 ноября. О непогоде в шести областях страны синоптики предупредили накануне: обещали снегопады и гололедицу на дорогах.

      Теги: Финляндия Норвегия отдых
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      "Неясность", – у Путина прокомментировали предстоящую встречу с Трампом
       21 января 2017 , 15:29
      7 человек погибли в ДТП в России: жуткие фото с места аварии
       26 сентября 2017 , 11:40
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук