В Лапландии не выпал снег: тысячи туристам отменили отдых
В Лапландии, куда каждый год на новогодние праздники едут тысячи туристов, не выпал снег.
Об этом сообщает издание The Miror.
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В городе Рованиеми, где находится дом Санта Клауса, нет снега.
Лапландия
В Норвежском метеорологическом институте говорят, осадков в городе не следует ожидать до конца ноября.
Ресурс Holiday-weather.com говорит, что снега не будет аж до 5 декабря. В связи с этим ряд перевозчиков уже заявил об отмене или переносе рейсов.
Оператор Transun, например, отменил рейсы, которые были запланированы на эту неделю и предлагает альтернативные даты. Если даты не подойдут, то предложат полное возмещение.
Напомним, первый снег в Украине выпал 14 ноября. О непогоде в шести областях страны синоптики предупредили накануне: обещали снегопады и гололедицу на дорогах.
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