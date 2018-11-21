В Лапландии не выпал снег: тысячи туристам отменили отдых

В Лапландии, куда каждый год на новогодние праздники едут тысячи туристов, не выпал снег.

Об этом сообщает издание The Miror.

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В городе Рованиеми, где находится дом Санта Клауса, нет снега.

Лапландия

В Норвежском метеорологическом институте говорят, осадков в городе не следует ожидать до конца ноября.

Ресурс Holiday-weather.com говорит, что снега не будет аж до 5 декабря. В связи с этим ряд перевозчиков уже заявил об отмене или переносе рейсов.

Оператор Transun, например, отменил рейсы, которые были запланированы на эту неделю и предлагает альтернативные даты. Если даты не подойдут, то предложат полное возмещение.

Careful on the roads in #Lapland #Finland, folks! Especially in dark winter nights. Sometimes, there are such furry "obstacles" on your way! pic.twitter.com/AZbZN3cUm6 — All About Lapland (@allaboutlapland) November 18, 2018

Напомним, первый снег в Украине выпал 14 ноября. О непогоде в шести областях страны синоптики предупредили накануне: обещали снегопады и гололедицу на дорогах.