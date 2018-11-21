У Лапландії не випав сніг: тисячі туристам скасували відпочинок

У Лапландії, куди кожного року на новорічні свята їде тисячі туристів, не випав сніг.

Про це повідомляє видання The Miror.

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У місті Рованіемі, де знаходиться будинок Санта Клауса, не має снігу.



Лапландія

У Норвезькому метеорологічному інституті кажуть, опадів у місті не слід чекати до кінця листопада.

Ресурс Holiday-weather.com каже, снігу не буде аж до 5 грудня. У зв'язку з цим, низка перевізників вже заявила про скасування або перенесення рейсів.

Оператор Transun, наприклад, скасував рейси, які були заплановані на цей тиждень та пропонує альтернативні дати. Якщо дати не підійдуть, то запропонують повне відшкодування.

Careful on the roads in #Lapland #Finland, folks! Especially in dark winter nights. Sometimes, there are such furry "obstacles" on your way! pic.twitter.com/AZbZN3cUm6 — All About Lapland (@allaboutlapland) November 18, 2018

Нагадаємо, перший сніг в Україні випав 14 листопада. Про негоду у шести областях країни синоптики попередили напередодні: обіцяли снігопади та ожеледицю на дорогах.