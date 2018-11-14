19:58
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, 13 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, 13 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Перший сніг в Україні: що відбувається в областях

      195 Читать новость на русском
      Перший сніг в Україні: на вулиці міст повиїжджала снігоприбиральна техніка
      Перший сніг в Україні: на вулиці міст повиїжджала снігоприбиральна техніка / 24 канал

      У низці областей України 14 листопада випав перший сніг. Ми поцікавилися, чи готовими до цього були жителі, місцеві комунальники та рятувальні служби.

      Про негоду у шести областях країни синоптики попередили напередодні: обіцяли снігопади та ожеледицю на дорогах. 

      З усіх регіонів країни одна із найбільш несприятливих ситуацій спостерігалась у Чернігівській області. За повідомленнями місцевих ЗМІ, зранку в Чернігові за одну годину сталися 10 дорожньо-транспортних пригод. Станом на 14:45 у місті уже зафіксували 25 ДТП, причиною яких стало недотримання швидкісного режиму в умовах снігопаду. Не обійшлося без аварій і на дорогах області.

      Читайте також: На Чернігівщині випав перший сніг: казкові фото та відео

      У прес-службі ДСНС області запевнили, що жодних повідомлень про надзвичайні ситуації не отримували. Важка техніка для роботи у складних погодних умовах ще напередодні була приведена у готовність та введена у режим чергування.

      За повідомленнями міської ради, на вулицях міста працювала снігоприбиральна техніка, машини також посипали вулиці міста спеціальною сумішшю.

      ДТП у Чернігівські області

      У мерії Житомира повідомили про те, що дощ та мороз уранці спричинили зупинку низки тролейбусів – контактну мережу транспорту вкрила крига. Однак сніг, всупереч прогнозам синоптиків, у місті не випав.

      Читайте також: Як не постраждати під час ожеледиці: корисні поради для пішоходів та водіїв

      Заступник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області Олег Держанівський зазначив, що рятувальники готові до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із негодою, та повністю контролюють ситуацію.

      У кількох районах Черкаської області засніжило у другій половині дня. Тут дорожні умови ускладнила також ожеледь та густий туман. У ДСНС області порадили водіям уважно стежити за тим, щоб автомобіль був пристосований до зими: відповідно утеплений, змінена гума. Також попереджають, що повідомлення про зміну погодних умов оперативно з’являються на сайті рятувальників, тож водіям рекомендують відслідковувати ситуацію.

      сніг траса Київ-Одеса

      Траса Київ-Одеса, ділянка в Черкаській області, 14 листопада 2018 року

      Читайте також: У Києві снігоприбиральна машина розтрощила легковик: фото

      У Вінницькій області у зв’язку із ранковим дощем та морозом на дорогах утворилася ожеледиця. З ночі в області працювали понад 40 дорожніх машин. Уже використано понад 800 тонн піщано-соляної суміші.

      За повідомленням Вінницької міської ради, посипають також двори та тротуари міста, де є у цьому необхідність. Близько 500 двірників готові очищати сніг.

      Вінничан просять до 16 листопада без потреби не користуватися власними автомобілями.

      Читайте також: У Києві випав перший сніг: фото і відео

      Також вже цієї зими у місті планують почати боротьбу з ожеледицею більш екологічним шляхом – будуть випробовувати новий матеріал, бішофіт, замість піско-соляної суміші. Застосують і нові способи розподілу техніки для очищення доріг та тротуарів від снігу новими методами (передбачають, що таким чином зможуть очистити більшу територію за меншу кількість часу).

      У другій половині дня сніг випав і на Кіровоградщині, зокрема у Гoлoвaнівськoму, Гaйвopoнськoму тa Нoвoapхaнгельськoму paйoнaх. За інформацією Служби автодоріг області, на шляхах зaгaлoм зaдіяли понад 10 спеціальних дорожних автомобілів тa уже витpaтили близькo 100 тoнн пpoтиoжеледних мaтеpіaлів.

      Читайте також: Прогноз погоди на 15 листопада: дощ зі снігом накриє більшу частину України

      Відомо, що перший сніг, який випав сьогодні в Україні, не вплинув на роботу "Укрзалізниці" – всі поїзди поки що їздять за графіком. У відомстві зазначили, що повністю готові до роботи взимку.

      Як повідомлялося, у Києві перший сніг спровокував затори і аварії. За даними київської міської влади ситуація ще печальніша: у місті сталися кілька сотень ДТП. 70% з них – через масовий виїзд авто на літніх шинах.

      Активісти наполегливо просять водіїв не виїжджати власним транспортом. Міська влада попереджає: сьогодні вночі дороги будуть чистити колонами техніки, водіям не варто лишати авто на узбіччі.

      Теги: Новини України Сніг в Україні Вінниця Публікації Статті Новини Житомира Новини Чернігова Новини Черкас Новини Кропивницького
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Англія обіцяє після розслідування передати гроші Януковича Україні
       7 березня 2014 , 17:21
      В Україні відкривають пункти надання допомоги для людей з післявоєнним стресом
       25 лютого 2014 , 08:10
      Кращі вживані авто з Європи: рейтинг польських механіків
       20 серпня , 18:00
      Тренер, який поставив хрест на кар'єрі Зозулі в Бетісі, може в майбутньому очолити Барселону
       13 листопада , 08:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук