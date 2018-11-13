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      Прогноз погоди на 14 листопада: дощ, сніг та ожеледиця

      270 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на середу, 14 листопада
      Прогноз погоди в Україні на середу, 14 листопада / poshtar.info

      Погода у середу, 14 листопада, в Україні буде здебільшого прохолодною – температура опуститься до 10 градусів морозу. У деяких регіонах очікується мокрий сніг та ожеледиця.

      Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

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      У Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області очікується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця,
      – розповіла синоптик.

      Температура повітря становитиме 0 до 5 градусів морозу, на сході -4...-10 градусів, вдень від 2 морозу до 4 тепла. У західних областях вночі +1...+4 градуси, вдень +4...+8, на Закарпатті до +12 градусів.

      Діденко також закликала водіїв змінити літні шини на зимові та попередила людей раніше вийти на роботу через можливу важку дорожню ситуацію. 

      Прогноз погоди на середу, 14 листопада, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – 1…+3

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – -1…+1

       

      Прогноз погоди в Україні на середу, 14 листопада
      Прогноз погоди в Україні на середу, 14 листопада

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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