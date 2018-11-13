Прогноз погоды на 14 ноября: дождь, снег и гололедица
Погода в среду, 14 ноября, в Украине будет в основном прохладной – температура опустится до 10 градусов мороза. В некоторых регионах ожидается мокрый снег и гололедица.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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В Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица,
– рассказала синоптик.
Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов мороза, на востоке -4...-10 градусов, днем от 2 мороза до 4 тепла. В западных областях ночью +1...+4 градуса, днем +4...+8, на Закарпатье до +12 градусов.
Диденко также призвала водителей сменить летние шины на зимние и предупредила людей раньше выйти на работу из-за возможной тяжелой дорожной ситуации.
Прогноз погоды на среду, 14 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +7...+9
Ровно – +6...+8
Житомир – +3...+5
Винница – +2...+4
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – 1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы-0... + 2
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +1...+3
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – -1...+1
Прогноз погоды в Украине на среду, 14 ноября