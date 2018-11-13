Погода в среду, 14 ноября, в Украине будет в основном прохладной – температура опустится до 10 градусов мороза. В некоторых регионах ожидается мокрый снег и гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Слой снега до 6 сантиметров: ГСЧС предупреждает украинцев о непогоде

В Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица,

– рассказала синоптик.

Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов мороза, на востоке -4...-10 градусов, днем от 2 мороза до 4 тепла. В западных областях ночью +1...+4 градуса, днем +4...+8, на Закарпатье до +12 градусов.

Диденко также призвала водителей сменить летние шины на зимние и предупредила людей раньше выйти на работу из-за возможной тяжелой дорожной ситуации.

Прогноз погоды на среду, 14 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +7...+9

Ровно – +6...+8

Житомир – +3...+5

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – 1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы-0... + 2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – -1...+1



Прогноз погоды в Украине на среду, 14 ноября