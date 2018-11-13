17:13
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Прогноз погоды на 14 ноября: дождь, снег и гололедица

      94 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на среду, 14 ноября
      Прогноз погоды в Украине на среду, 14 ноября / poshtar.info

      Погода в среду, 14 ноября, в Украине будет в основном прохладной – температура опустится до 10 градусов мороза. В некоторых регионах ожидается мокрый снег и гололедица.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Слой снега до 6 сантиметров: ГСЧС предупреждает украинцев о непогоде

      В Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица,
      – рассказала синоптик.

      Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов мороза, на востоке -4...-10 градусов, днем от 2 мороза до 4 тепла. В западных областях ночью +1...+4 градуса, днем +4...+8, на Закарпатье до +12 градусов.

      Диденко также призвала водителей сменить летние шины на зимние и предупредила людей раньше выйти на работу из-за возможной тяжелой дорожной ситуации.

      Прогноз погоды на среду, 14 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +11...+13

      Львов – +7...+9

      Ивано-Франковск – +7...+9

      Тернополь – +6...+8

      Черновцы – +8...+10

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +7...+9

      Ровно – +6...+8

      Житомир – +3...+5

      Винница – +2...+4

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – 1...+3

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – 0...+2

      Сумы-0... + 2

      Полтава – 0...+2

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – +1...+3

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – -1...+1

       

      Прогноз погоди в Україні на середу, 14 листопада
      Прогноз погоды в Украине на среду, 14 ноября

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Два месяца Новой школы: достижения и провалы
      сегодня , 16:02 Два месяца Новой школы: достижения и провалы
      136
      Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      сегодня , 15:00 Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      Дмитро Снєгирьов 735
      Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      сегодня , 13:00 Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      Іван Яковина 345
      "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      сегодня , 12:00 "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      Артем Овдієнко 1782
      Кто такой Игорь Павловский и почему его арестовали по делу Гандзюк
      сегодня , 11:19 Кто такой Игорь Павловский и почему его арестовали по делу Гандзюк
      Євгенія Мазур 617
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Нацкомтелерадио проверит "1+1", ТРК "Украина", "IСTV" и "Тонис"
       15 января 2015 , 23:43 1
      "Мы вместе". Как бойцы привыкают к мирной жизни после войны?
       6 мая 2015 , 01:44
      Экс-игрок Шахтера отметился красивым голом в Кубке Турции (видео)
       31 октября , 20:13
      "Ватный ватный Леша Гай, в рашку рашку уезжай", – ультрас Шахтера передали привет экс-игроку "горняков" (видео)
       1 ноября , 11:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук