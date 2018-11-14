Прогноз погоди на 15 листопада: дощ зі снігом накриє більшу частину України
Погода в Україні у четвер, 15 листопада, потішить усіх, хто вже в середині останнього місяця осені з нетерпінням чекають зими.
Сніг із дощем, який у середу накрив Київ, у четвер дістанеться й до інших регіонів.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Так, у західних областях України прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом.
Схожа погодна ситуація 15 листопада очікується й у південній частині України.
На решті території буде або просто хмарно, або трохи туманна мряка без суттєвих опадів.
Прогноз погоди на четвер, 15 листопада, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – 0…+2
Вінниця – +1…+3
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на четвер, 15 листопада