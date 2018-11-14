17:14
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, 13 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, 13 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Прогноз погоди на 15 листопада: дощ зі снігом накриє більшу частину України

      118 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 15 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / 24 Канал

      Погода в Україні у четвер, 15 листопада, потішить усіх, хто вже в середині останнього місяця осені з нетерпінням чекають зими.

      Сніг із дощем, який у середу накрив Київ, у четвер дістанеться й до інших регіонів. 

      Читайте також: У Києві випав перший сніг: фото і відео

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Так, у західних областях України прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом.

      Схожа погодна ситуація 15 листопада очікується й у південній частині України.

      На решті території буде або просто хмарно, або трохи туманна мряка без суттєвих опадів.

      Прогноз погоди на четвер, 15 листопада, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – +1…+3

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – -1…+1

      Погода прогноз погоди на 15 листопада
      Прогноз погоди на четвер, 15 листопада

      Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків зодіаку
       10 вересня , 05:11
      В Україні відкривають пункти надання допомоги для людей з післявоєнним стресом
       25 лютого 2014 , 08:10
      Стало відомо, як будуть працювати радари контролю швидкості
       8 жовтня , 11:37
      Tesla Model 3 названо найбезпечнішим автомобілем на ринку
       9 жовтня , 10:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук