Погода в Украине в четверг, 15 ноября, порадует всех, кто уже в середине последнего месяца осени с нетерпением ждут зимы.

Снег с дождем, который в среду накрыл Киев, в четверг доберется и к другим регионам.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, в западных областях Украины прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом.

Похожая погодная ситуация 15 ноября ожидается и в южной части Украины.

На остальной территории будет либо просто облачно, либо немного туманная морось без существенных осадков.

Прогноз погоды на четверг, 15 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на четверг, 15 ноября