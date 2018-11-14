Прогноз погоды на 15 ноября: дождь со снегом накроет большую часть Украины
Погода в Украине в четверг, 15 ноября, порадует всех, кто уже в середине последнего месяца осени с нетерпением ждут зимы.
Снег с дождем, который в среду накрыл Киев, в четверг доберется и к другим регионам.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, в западных областях Украины прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом.
Похожая погодная ситуация 15 ноября ожидается и в южной части Украины.
На остальной территории будет либо просто облачно, либо немного туманная морось без существенных осадков.
Прогноз погоды на четверг, 15 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – 0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на четверг, 15 ноября