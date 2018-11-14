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      Прогноз погоды на 15 ноября: дождь со снегом накроет большую часть Украины

      163 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на 15 ноября
      Прогноз погоды в Украине на 15 ноября

      Погода в Украине в четверг, 15 ноября, порадует всех, кто уже в середине последнего месяца осени с нетерпением ждут зимы.

      Снег с дождем, который в среду накрыл Киев, в четверг доберется и к другим регионам.

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      Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Так, в западных областях Украины прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом.

      Похожая погодная ситуация 15 ноября ожидается и в южной части Украины.

      На остальной территории будет либо просто облачно, либо немного туманная морось без существенных осадков.

      Прогноз погоды на четверг, 15 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5...+7

      Житомир – 0...+2

      Винница – +1...+3

      Одесса – +1...+3

      Николаев – +1...+3

      Херсон – +1...+3

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – -1...+1

      Полтава – 0...+2

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – -1...+1

      Погода прогноз погоди на 15 листопада
      Прогноз погоды на четверг, 15 ноября

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Снег в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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