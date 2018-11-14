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      Первый снег в Украине: что происходит в областях

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      Первый снег в Украине: на улицы городов выехала снегоуборочная техника
      Первый снег в Украине: на улицы городов выехала снегоуборочная техника / 24 канал

      В ряде областей Украины 14 ноября выпал первый снег. Мы поинтересовались, готовы ли к этому были жители, местные коммунальщики и спасательные службы.

      О непогоде в шести областях страны синоптики предупредили накануне: обещали снегопады и гололед на дорогах.

      Из всех регионов страны одна из самых неблагоприятных ситуаций наблюдалась в Черниговской области. По сообщениям местных СМИ, утром в Чернигове за один час произошли 10 дорожно-транспортных происшествий. По состоянию на 14:45 в городе уже зафиксировали 25 ДТП, причиной которых стало несоблюдение скоростного режима в условиях снегопада. Не обошлось без аварий и на дорогах области.

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      В пресс-службе ГСЧС области заверили, что никаких сообщений о чрезвычайных ситуациях не получали. Тяжелая техника для работы в сложных погодных условиях еще накануне была приведена в готовность и введена в режим дежурства.

      По сообщениям городского совета, на улицах города работала снегоуборочная техника, машины также посыпали улицы города специальной смесью.


      ДТП в Черниговской области

      В мэрии Житомира сообщили о том, что дождь и мороз утром вызвали остановку ряда троллейбусов – контактную сеть транспорта покрыл лед. Однако снег, вопреки прогнозам синоптиков, в городе не выпал.

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      Заместитель начальника управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области Олег Держанивский отметил, что спасатели готовы к чрезвычайным ситуациям, связанным с непогодой, и полностью контролируют ситуацию.

      В нескольких районах Черкасской области заснежило во второй половине дня. Здесь дорожные условия осложнил также гололед и густой туман. В ГСЧС области посоветовали водителям внимательно следить за тем, чтобы автомобиль был приспособлен к зиме: соответственно утеплен, зимняя резина. Также предупреждают, что сообщение об изменении погодных условий оперативно появляются на сайте спасателей, поэтому водителям рекомендуют отслеживать ситуацию.

      сніг траса Київ-Одеса
      Трасса Киев-Одесса, участок в Черкасской области, 14 ноября 2018 года

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      В Винницкой области в связи с утренним дождем и морозом на дорогах образовался гололед. С ночи в области работали более 40 дорожных машин. Уже использовано более 800 тонн песчано-соляной смеси.

      По сообщению Винницкого городского совета, посыпают также дворы и тротуары города, где в этом есть необходимость. Около 500 дворников готовы очищать снег.

      Винничан просят до 16 ноября без надобности не пользоваться собственными автомобилями.

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      Также уже этой зимой в городе планируют начать борьбу с гололедом более экологичным путем – будут испытывать новый материал, бишофит, вместо песко-соляной смеси. Применят и новые способы распределения техники для очистки дорог и тротуаров от снега новыми методами (предполагают, что таким образом смогут очистить большую территорию за меньшее количество времени).

      Во второй половине дня снег выпал и на Кировоградщине, в частности в Гoлoвaновскoм, Гaйвopoнскoм и Нoвoapхaнгельскoм paйoнaх. По информации Службы автодорог области, на путях в целом задействовали более 10 специальных дорожных автомобилей и уже потратили около 100 тoнн противогололедных мaтеpиaлов.

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      Известно, что первый снег, выпавший сегодня в Украине, не повлиял на работу "Укрзализныци" – все поезда пока ездят по графику. В ведомстве отметили, что полностью готовы к работе зимой.

      Как сообщалось, в Киеве первый снег спровоцировал пробки и аварии. По данным киевской городской власти ситуация еще печальнее: в городе произошло несколько сотен ДТП. 70% из них – из-за массового выезда авто на летних шинах.

      Активисты настойчиво просят водителей не выезжать на собственном транспорте. Городская власть предупреждает: сегодня ночью дороги будут чистить колоннами техники, водителям не стоит оставлять авто на обочине.

      Теги: Снег в Украине Новости Украины Публикации Новости Кропивницкого Новости Черкасс Новости Чернигова Новости Житомира Статьи Винница
      Источник: 24 канал
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