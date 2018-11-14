Как не пострадать во время гололеда: полезные советы для пешеходов и водителей
Сегодня, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег, поэтому на улицах ожидается гололед. Читайте ниже полезные советы, которых стоит придерживаться, чтобы избежать травм во время гололеда.
Таких советов следует придерживаться и пешеходам, и водителям, говорится на сайте КГГА.
Читайте также: В Киеве выпал первый снег: фото и видео
Основные советы пешеходам:
- Ходите осторожно, не спеша, чтобы ноги были слегка расслаблены и немного согнуты в коленях, и обязательно ступайте на всю подошву.
- Не стоит держать руки в карманах, так как это добавляет возможность не только упасть, но и получить тяжелые травмы,в частности переломы и сотрясение мозга. Лучше размахивать руками при ходьбе – это позволит удержать равновесие.
- Если пошатнулись во время ходьбы в гололед, попробуйте быстро присесть – тогда у вас будет реальный шанс не упасть.
- Если понимаете, что все же падаете – напрягите мышцы, и, прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться – тогда сила удара уменьшится.
- Будьте внимательным на тротуарах – автомобиль может попасть в гололед и его занесет в сторону, или водитель не сможет вовремя затормозить.
- Перебегая дорогу перед автомобилем, заметьте, что машина на скользкой дороге тормозит в 4-5 раз медленнее;
- Обходите металлические крышки люков – они покрыты льдом.
Советы для водителей:
- Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, откажитесь от рискованных маневров, которые могут привести к аварийным ситуациям.
- Снижайте скорость до минимума при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений.
- Не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари.
- При ухудшении погодных условий, в частности с выпадением снега и гололедом на дорогах, не используйте автотранспорт с летними шинами.
К слову, внезапный снег привел к ухудшению ситуации на дорогах – город сковали пробки, на дорогах произошли десятки ДТП, а наземный общественный транспорт в Киеве ходит с отклонением от расписания движения из-за снегопада. Однако на дорогах оперативно появилась уборочная техника "Киевавтодора".
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине12 октября , 13:25
Изменение статуса Крыма и декоммунизация от Google: как смеялись в соцсетях28 июля 2016 , 22:34
В Украине впервые выступил барабанщик "Beatles" Ринго Старр5 июня 2011 , 16:20 1
Названо условие, при котором Суркис заплатит Коломойскому за переход форварда в Динамо29 августа , 12:51
Киевсовет разрешил ехать 80 км/ч на 17 улицах10 октября , 09:45