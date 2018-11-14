Как не пострадать во время гололеда: полезные советы для пешеходов и водителей / 24 канал

Сегодня, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег, поэтому на улицах ожидается гололед. Читайте ниже полезные советы, которых стоит придерживаться, чтобы избежать травм во время гололеда.