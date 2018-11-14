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      Как не пострадать во время гололеда: полезные советы для пешеходов и водителей

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      Как не пострадать во время гололеда: полезные советы для пешеходов и водителей
      Как не пострадать во время гололеда: полезные советы для пешеходов и водителей / 24 канал

      Сегодня, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег, поэтому на улицах ожидается гололед. Читайте ниже полезные советы, которых стоит придерживаться, чтобы избежать травм во время гололеда.

      Таких советов следует придерживаться и пешеходам, и водителям, говорится на сайте КГГА.

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      Основные советы пешеходам:

      1. Ходите осторожно, не спеша, чтобы ноги были слегка расслаблены и немного согнуты в коленях, и обязательно ступайте на всю подошву.
      2. Не стоит держать руки в карманах, так как это добавляет возможность не только упасть, но и получить тяжелые травмы,в частности переломы и сотрясение мозга. Лучше размахивать руками при ходьбе – это позволит удержать равновесие.
      3. Если пошатнулись во время ходьбы в гололед, попробуйте быстро присесть – тогда у вас будет реальный шанс не упасть.
      4. Если понимаете, что все же падаете – напрягите мышцы, и, прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться – тогда сила удара уменьшится.
      5. Будьте внимательным на тротуарах – автомобиль может попасть в гололед и его занесет в сторону, или водитель не сможет вовремя затормозить.
      6. Перебегая дорогу перед автомобилем, заметьте, что машина на скользкой дороге тормозит в 4-5 раз медленнее;
      7. Обходите металлические крышки люков – они покрыты льдом.

      Советы для водителей:

      1. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, откажитесь от рискованных маневров, которые могут привести к аварийным ситуациям.
      2. Снижайте скорость до минимума при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений.
      3. Не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари.
      4. При ухудшении погодных условий, в частности с выпадением снега и гололедом на дорогах, не используйте автотранспорт с летними шинами.

      К слову,  внезапный снег привел к ухудшению ситуации на дорогах – город сковали пробки, на дорогах произошли десятки ДТП, а наземный общественный транспорт в Киеве ходит с отклонением от расписания движения из-за снегопада. Однако на дорогах оперативно появилась уборочная техника "Киевавтодора".

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода Советы
      Источник: 24 Канал
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