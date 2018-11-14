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      На Черниговщине выпал первый снег: сказочные фото и видео

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      В Чернигове выпал первый снег
      В Чернигове выпал первый снег / Фото из Іnstagram

      В среду, 14 ноября, первый снег засыпал не только Киевщину, но и соседнюю Черниговщину. Там слой снежного покрова достигает нескольких сантиметров, а местные жители радуются такой зимней погоде.

      Жители Черниговщины делятся сказочными зимними фото в соцсетях.

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      В то же время, такой погоде не очень рады водители, ведь в городе произошло несколько десятков ДТП из-за гололеда и снегопада.

      Также на дороги Чернигова вывели снегоуборочную технику, которая посыпает дороги смесью песка и соли.

      Что касается температуры воздуха, то на Черниговщине столбики термометров колеблются от 2 градусов тепла до 3-4 градусов мороза.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений користувачем @ iryna_byshok

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Костя (@prostokostya4)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Let it snow, let it snow, let it snow️

      Допис, поширений Маргарита Дмитрук (@margaritadmitruk)

       

       

      Больше всего снегу радуются дети, которые могут покататься на санках и поиграть в снежки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ЕСЛИ что, то у нас ТОЖЕ снег . И каждый, кому не лень, Поздравит с Первым Снегом .... нам не лень : С Первым Снегом, дорогие! С первой снегоуборочной машиной . #снег #идёт #снежинки #ртом #ловила #оченьмило #дети #радость #счастьедлявсех #снежныйангел #ужезима #Эшбаева #Анжелика #детиактеры #актриса #модель #суперстар #Eshbaieva #Anzhelika #actor #model #star #Chernihiv #Kiev #ukraine #ukrainegirl #ukraineactor #snow #snowing #childgirl

      Допис, поширений Кристина-АнжеЛика Эшбаевы (@devo4ki_eshbi)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ещё утром я подружке написала что не хочу снега, а уже спустя 2 часа, я бегала счастливая по улице и вместе с Лёвой и ловила снежинки ️ Ох, непостоянная я личность все же . Это уже второй «первый» снег Льва , в прошлом году, тоже в ноябре он выпал и 8- месячный малыш был одновременно и в восторге, и в замешательстве , и от пережитых эмоций не мог заснуть даже. В этом году он сразу же стал бегать ловить снежинки руками, потом лопатой и усадил меня лепить пасочки. Как же прекрасно наблюдать эти живые неподдельные эмоции ! Этот восторг в глазах от чего-то нового и непонятного - неописуем! И в принципе , я уже нарадовалась первому снегу , так-что солнце и +10 возвращайтесь ! #первыйснег #нашавтораязима #настоящеесчастье

      Допис, поширений Александра Райская (@_ray_sky_)

       

       

       

      Теги: Новости Украины Новости Чернигова Снег в Украине Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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