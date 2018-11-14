На Черниговщине выпал первый снег: сказочные фото и видео

В среду, 14 ноября, первый снег засыпал не только Киевщину, но и соседнюю Черниговщину. Там слой снежного покрова достигает нескольких сантиметров, а местные жители радуются такой зимней погоде.

Жители Черниговщины делятся сказочными зимними фото в соцсетях.

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В то же время, такой погоде не очень рады водители, ведь в городе произошло несколько десятков ДТП из-за гололеда и снегопада.

Также на дороги Чернигова вывели снегоуборочную технику, которая посыпает дороги смесью песка и соли.

Что касается температуры воздуха, то на Черниговщине столбики термометров колеблются от 2 градусов тепла до 3-4 градусов мороза.

Больше всего снегу радуются дети, которые могут покататься на санках и поиграть в снежки.