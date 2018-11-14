Первый снег в Киеве спровоцировал пробки и аварии. Каково состояние дел сейчас и что делают коммунальщики – исследовал 24 канал.

Киевляне в соцсетях уже поделились фотографиями с первыми снежными пейзажами.



Снег в Киеве. Фото из Инстаграм

Но красота природы в большом городе имеет другой, темный, бок.

ДТП из-за снега

Сообщество dtp.kiev.ua сообщило о нескольких десятках аварийных ситуаций на улицах и дорогах Киева: 5 аварий с пострадавшими, более 70 "стуканов", более 150 подбитых авто.

По данным киевской городской власти ситуация еще печальнее: в городе произошли 300 ДТП. 70% из них – за массового выезда авто на летних шинах.

Активисты настойчиво просят водителей не выезжать на собственном транспорте. Городская власть предупреждает: сегодня ночью дороги будут чистить колоннами техники, водителям не стоит оставлять авто на обочине.



В ДТП в Киеве, вызванных снегом и летней резиной, пострадали уже 5 человек

Киев и пробки

Утром в среду добраться до работы и учебы действительно трудно. По состоянию на 11 часов 14 ноября карта пробок в Киеве выглядит так:



Киев стоит в пробках из-за снега



Типичная картина на дорогах заснеженного Киева

Общественный транспорт и снег

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" сообщило об отклонении от расписания движения в курсировании автобусов, троллейбусов и трамваев. Причина та же – пробки и снег. Затем ввели оперативное положение для движения транспорта: это означает, что на остановке дождетесь автобус тогда, когда он сможет доехать, а не как указано в расписании.

Коммунальщики уже работают

Киевская городская администрация сообщила, что снегоуборочная спецтехника уже отправилась на улицы города спасать от снежных неприятностей и начала обработку дорожного покрытия посыпальными материалами, чтобы предотвратить образование скользкости.

По данным КГГА, 287 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада по ручной уборке обеспечивают безопасные условия движения транспорта и пешеходов.



Киевские дороги спасают от снега

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