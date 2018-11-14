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      Пробки и ДТП: как Киев встретил первый снегопад сезона

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      Снег и пробки в Киеве
      Снег и пробки в Киеве / 24 канал

      Первый снег в Киеве спровоцировал пробки и аварии. Каково состояние дел сейчас и что делают коммунальщики – исследовал 24 канал.

      Киевляне в соцсетях уже поделились фотографиями с первыми снежными пейзажами.

      Сніг у Києві
      Снег в Киеве. Фото из Инстаграм

      Но красота природы в большом городе имеет другой, темный, бок.

      ДТП из-за снега

      Сообщество dtp.kiev.ua сообщило о нескольких десятках аварийных ситуаций на улицах и дорогах Киева: 5 аварий с пострадавшими, более 70 "стуканов", более 150 подбитых авто.

      По данным киевской городской власти ситуация еще печальнее: в городе произошли 300 ДТП. 70% из них – за массового выезда авто на летних шинах.
      Активисты настойчиво просят водителей не выезжать на собственном транспорте. Городская власть предупреждает: сегодня ночью дороги будут чистить колоннами техники, водителям не стоит оставлять авто на обочине.

      ДТП Київ
      В ДТП в Киеве, вызванных снегом и летней резиной, пострадали уже 5 человек

      Киев и пробки

      Утром в среду добраться до работы и учебы действительно трудно. По состоянию на 11 часов 14 ноября карта пробок в Киеве выглядит так:

      Затори Київ карта
      Киев стоит в пробках из-за снега

      Затори Київ
      Типичная картина на дорогах заснеженного Киева

      Общественный транспорт и снег

      Коммунальное предприятие "Киевпастранс" сообщило об отклонении от расписания движения в курсировании автобусов, троллейбусов и трамваев. Причина та же – пробки и снег. Затем ввели оперативное положение для движения транспорта: это означает, что на остановке дождетесь автобус тогда, когда он сможет доехать, а не как указано в расписании.

      Коммунальщики уже работают

      Киевская городская администрация сообщила, что снегоуборочная спецтехника уже отправилась на улицы города спасать от снежных неприятностей и начала обработку дорожного покрытия посыпальными материалами, чтобы предотвратить образование скользкости.

      По данным КГГА, 287 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада по ручной уборке обеспечивают безопасные условия движения транспорта и пешеходов.

      Прибирання снігу в Києві
      Киевские дороги спасают от снега

      Читайте также: Крым засыпало снегом: невероятные фото и видео

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Снег в Украине Новости Украины Новости политики Киев замело снегом Транспорт Аварии и ДТП Дороги Публикации
      Источник: 24 канал
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