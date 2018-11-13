Крым засыпало снегом: невероятные фото и видео

В оккупированный Крым пришла настоящая зима. Ночью 13 ноября Бахчисарай и Бахчисарайськай район завалило снегом. Для большей части территории полуострова это первый снег в этом году.

Соответствующие фото публикуют крымчане в соцсетях.

Читайте также: Слой снега до 6 сантиметров: ГСЧС предупреждает украинцев о непогоде

Как видно на фото, снежный покров достиг несколько сантиметров и засыпал крыши зданий и автомобилей.

В Старом Крыму накрыло снегом дороги и обочины. Кроме того, всю ночь снег падал в Судаке, Керчи, Феодосии, в окрестностях Симферополя и Севастополя.

Солхат

Сезон "три снежинки и катастрофа"на дорогах Крыма открыт pic.twitter.com/oT4LpEhugh — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 ноября 2018 г.

Симферопольский р-он

Добро 2

Зима явно близко pic.twitter.com/i2C5Xb4Q9w — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 ноября 2018 г.

Напомним, в ближайшие дни украинцав ждет холодная ноябрьская погода. Синоптики прогнозируют сильные шквалы ветра, туман, дожди, а 14 ноября будет падать мокрый снег. Осадки будут в Винницкой, Житомирской, Киевской и части Черкасской и Черниговской областях.