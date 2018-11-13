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      Крым засыпало снегом: невероятные фото и видео

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      В Крыму выпал снег
      В Крыму выпал снег / Фото из открытых источников

      В оккупированный Крым пришла настоящая зима. Ночью 13 ноября Бахчисарай и Бахчисарайськай район завалило снегом. Для большей части территории полуострова это первый снег в этом году.

      Соответствующие фото публикуют крымчане в соцсетях.

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      Как видно на фото, снежный покров достиг несколько сантиметров и засыпал крыши зданий и автомобилей.

      В Старом Крыму накрыло снегом дороги и обочины. Кроме того, всю ночь снег падал в Судаке, Керчи, Феодосии, в окрестностях Симферополя и Севастополя.

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Крым#судак#перевал#первыйснег

      Допис, поширений Бобров Алексей (@bobrov7509)

       

      Напомним, в ближайшие дни украинцав ждет холодная ноябрьская погода. Синоптики прогнозируют сильные шквалы ветра, туман, дожди, а 14 ноября будет падать мокрый снег. Осадки будут в Винницкой, Житомирской, Киевской и части Черкасской и Черниговской областях.

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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