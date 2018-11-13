Крым засыпало снегом: невероятные фото и видео
В оккупированный Крым пришла настоящая зима. Ночью 13 ноября Бахчисарай и Бахчисарайськай район завалило снегом. Для большей части территории полуострова это первый снег в этом году.
Соответствующие фото публикуют крымчане в соцсетях.
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Как видно на фото, снежный покров достиг несколько сантиметров и засыпал крыши зданий и автомобилей.
В Старом Крыму накрыло снегом дороги и обочины. Кроме того, всю ночь снег падал в Судаке, Керчи, Феодосии, в окрестностях Симферополя и Севастополя.
Напомним, в ближайшие дни украинцав ждет холодная ноябрьская погода. Синоптики прогнозируют сильные шквалы ветра, туман, дожди, а 14 ноября будет падать мокрый снег. Осадки будут в Винницкой, Житомирской, Киевской и части Черкасской и Черниговской областях.