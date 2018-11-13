Крим засипало снігом: неймовірні фото і відео
В окупований Крим прийшла справжня зима. Вночі 13 листопада Бахчисарай і Бахчисарайськай район засніжило. Для більшості території півострова це перший сніг у цьому році.
Відповідні фото публікують кримчани у соцмережах.
Читайте також: Шар снігу до 6 сантиметрів: ДСНС попереджає українців про негоду
Як видно на фото, сніговий покрив сягнув кілька сантиметрів та засипав дахи будівель та автомобілів.
У Старому Криму засніжило дороги та узбіччя. Окрім того, всю ніч сніг падав у Судаку, Керчі, Феодосії, на околицях Сімферополя та Севастополя.
Нагадаємо, найближчі дні українців чекає холодна листопадова погода. Синоптики прогнозують сильні шквали вітру, мряку, дощі, а 14 листопада буде падати мокрий сніг. Опади будуть у Вінницькій, Житомирській, Київській та частини Черкаської та Чернігівської областей.