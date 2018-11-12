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      В Україну сунуть морози і сніг: синоптики назвали області

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      14 листопада в Україні буде падати мокрий сніг
      14 листопада в Україні буде падати мокрий сніг / Фото з відкритих джерел

      У найближчі дні українців чекає холодна листопадова погода. Синоптики прогнозують сильні шквали вітру, мряку, дощі, а 14 листопада буде падати мокрий сніг.

      Про це повідомляє Український гідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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      14 листопада із заходу прийде атмосферний фронт і принесе у наші західні області переважно дощ, на Північ та подекуди в Центр мокрий сніг,
      – розповіла Діденко. 

      Мокрий сніг випаде в у Київській та Чернігівській областях, а у Житомирській та Вінницькій очікується мокрий сніг з дощем.

      Окрім того у західних областях України буде дощити увесь день. На решті території України синоптики прогнозують сонячну погоду. Найхолодніше буде у східних областях – до -8 градусів морозу.


      14 листопада в Україні буде падати мокрий сніг

      Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, що українцям з 7 листопада слід очікувати на значне похолодання та мокрий сніг. Загалом в останній місяць осені очікуються постійні температурні стрибки.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
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