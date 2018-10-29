Якою буде погода у листопаді: синоптики зробили детальний прогноз

Перший тиждень листопада буде відносно теплим, проте вже з 7 листопада слід очікувати на значне похолодання та мокрий сніг. Загалом очікуються постійні температурні стрибки.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань в коментарі виданню "Известия в Україні".

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З 7 по 9 листопада очікується від 1 до 2 градусів морозу і мокрий сніг з дощем. 11 – 14 числа від 0 до 2 градусів морозу, з 14 по 16 буде плюсова температура до 4 градусів,

– розповів він.

За словами Горбаня, потім знову слід очікувати похолодання – до 3 градусів морозу.

"З 20 по 23 листопада очікується плюсова температура, і з 23 по 27 – морози посиляться, температура в Україні знизиться до -5, можливо, -8 градусів. У цей період дощ зі снігом може затриматися", – наголосив народний синоптик.

Перший сніг, який трішки пролежить на вулицях, за прогнозами Горбаня, впаде 27 листопада. Його змиють дощі вже наступного дня. А ось прихід справжньої зими синоптик пообіцяв лишень з 16 – 17 січня.

"Перший нормальний сніг випаде 27 листопада, але він пролежить недовго і вже на наступний день його змиють дощ і мокрий сніг. Перший сніг, який протримається кілька днів, очікується аж в останніх числах грудня. Правда, і він пролежить тільки до перших чисел січня", – додав Горбань.