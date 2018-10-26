Повернення бабиного літа: коли в Україні потепліє та чи на довго

В Україні буде кілька хвиль потепління, а температура повітря наприкінці жовтня знову рекордно підніметься до +20 градусів.

Про це розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Владислав Білик в коментарі "Апострофу".

Читайте також: Аномальна осінь по-українськи: у Запоріжжі розцвіли яблуні

Майбутнє потепління пов'язане зі зміною напрямку повітряних мас,

– пояснив синоптик.

За словами Білика, потепління прийде до України вже 27 жовтня та протримається досить довго, як на таку пізню осінь.

"У суботу, 27 жовтня, температура повітря підніметься по всій території України. Найтепліші температури синоптики прогнозують на півдні країни: від 16 до 19 вище нуля вдень і +7...+9 градусів в нічний час доби. Трохи прохолодніше буде в центрі. Там стовпчик термометра в денний час доби покаже +13...+16 градусів, а вночі опуститься до +2...+4 градусів вище нуля", – зазначив експерт.

Читайте також: В Україну прийде потепління та друге бабине літо: синоптики назвали дату

На решті території країни синоптики обіцяють від + 12 до + 15 градусів вдень і на 10 градусів прохолодніше буде вночі. Щоправда, жителям Західної України в цей день доведеться дістати парасолі: у цих регіонах очікуються дощі, на решті ж території буде абсолютно ясне небо.

Така погода буде в Україні весь наступний тиждень. Температура повітря у деяких областях підніметься до рекордних цієї осені +20.

У західних областях очікуються невеликі дощі, але температури там будуть досить високі для цієї пори року: до +20 градусів денні температури, а на узбережжі Чорного та Азовського морів до +22...+23 градусів. Триватиме чергове бабине літо близько 10 днів, до 5 – 7 листопада,

– наголосив синоптик.

Експерт зауважив, що наступне похолодання розпочнеться зі східних регіонів та надійде із Росії. Температура повітря опускатиметься поступово, різкого перепаду бути не повинно.

Окрім цього, синоптик додав, що це буде останнє бабине літо у цьому році.