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      Возвращение бабьего лета: когда в Украине потеплеет и надолго ли

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      Синоптик рассказал, каким будет последнее бабье лето в году
      Синоптик рассказал, каким будет последнее бабье лето в году / Фото из открытых источников

      В Украине будет несколько волн потепления, а температура воздуха в конце октября снова рекордно поднимется до +20 градусов.

      Об этом рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык в комментарии "Апострофу".

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      Будущее потепление связано с изменением направления воздушных масс,
      – пояснил синоптик.

      По словам Билыка, потепление придет в Украину уже 27 октября и продержится достаточно долго как для такой поздней осени.

      "В субботу, 27 октября, температура воздуха поднимется по всей территории Украины. Самые теплые температуры синоптики прогнозируют на юге страны: от 16 до 19 выше нуля днем и +7...+9 градусов в ночное время суток. Немного прохладнее будет в центре. Там столбик термометра в дневное время суток покажет +13...+16 градусов, а ночью опустится до +2...+4 градусов выше нуля", – отметил эксперт.

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      На остальной территории страны синоптики обещают от + 12 до + 15 градусов днем и 10 градусов ночью. Правда, жителям Западной Украины в этот день придется достать зонты: в этих регионах ожидаются дожди, на остальной же территории будет абсолютно ясное небо.

      Такая погода будет в Украине всю следующую неделю. Температура воздуха в некоторых областях поднимется до рекордных этой осенью +20.

      В западных областях ожидаются небольшие дожди, но температуры там будут достаточно высокие для этого времени года: до +20 градусов дневные температуры, а на побережье Черного и Азовского морей до +22...+23 градусов. Продлится очередное бабье лето около 10 дней, до 5 – 7 ноября,
      – отметил синоптик.

      Эксперт отметил, что следующее похолодание начнется с восточных регионов и поступит из России. Температура воздуха будет опускаться постепенно, резкого перепада быть не должно.

      Кроме этого, синоптик добавил, что это будет последнее бабье лето в этом году.

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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