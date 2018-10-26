Возвращение бабьего лета: когда в Украине потеплеет и надолго ли

В Украине будет несколько волн потепления, а температура воздуха в конце октября снова рекордно поднимется до +20 градусов.

Об этом рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык в комментарии "Апострофу".

Читайте также: Аномальная осень по-украински: в Запорожье расцвели яблони

Будущее потепление связано с изменением направления воздушных масс,

– пояснил синоптик.

По словам Билыка, потепление придет в Украину уже 27 октября и продержится достаточно долго как для такой поздней осени.

"В субботу, 27 октября, температура воздуха поднимется по всей территории Украины. Самые теплые температуры синоптики прогнозируют на юге страны: от 16 до 19 выше нуля днем и +7...+9 градусов в ночное время суток. Немного прохладнее будет в центре. Там столбик термометра в дневное время суток покажет +13...+16 градусов, а ночью опустится до +2...+4 градусов выше нуля", – отметил эксперт.

Читайте также: В Украину придет потепление и второе бабье лето: синоптики назвали дату

На остальной территории страны синоптики обещают от + 12 до + 15 градусов днем и 10 градусов ночью. Правда, жителям Западной Украины в этот день придется достать зонты: в этих регионах ожидаются дожди, на остальной же территории будет абсолютно ясное небо.

Такая погода будет в Украине всю следующую неделю. Температура воздуха в некоторых областях поднимется до рекордных этой осенью +20.

В западных областях ожидаются небольшие дожди, но температуры там будут достаточно высокие для этого времени года: до +20 градусов дневные температуры, а на побережье Черного и Азовского морей до +22...+23 градусов. Продлится очередное бабье лето около 10 дней, до 5 – 7 ноября,

– отметил синоптик.

Эксперт отметил, что следующее похолодание начнется с восточных регионов и поступит из России. Температура воздуха будет опускаться постепенно, резкого перепада быть не должно.

Кроме этого, синоптик добавил, что это будет последнее бабье лето в этом году.