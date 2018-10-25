Аномальная осень по-украински: в Запорожье расцвели яблони
Пока в некоторых районах Украины наблюдается снег, тем временем в Запорожье расцвели яблони. Также жители города говорят, что на днях видели цветение каштана и сирени.
Фотографию с цветением яблони выложили в сообществе "Это Запорожье".
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"В городе зафиксировали цветение яблони" – говорится в заметке.
Напомним, накануне в высокогорье Карпат выпало от 20 до 25 сантиметров снега, а температура воздуха там составляла около 3 градусов мороза.
Источник: 24 канал
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