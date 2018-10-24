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      Карпаты замело снегом: фото и видео

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      Карпаты замело снегом
      Карпаты замело снегом / Фото с камер наблюдения "Буковели"

      В Карпатах зима напоминает о себе – популярные горнолыжные курорты засыпало снегом. В высокогорье снежный покров достигает от 20 до 25 сантиметров.

      Фото и видео заснеженных гор пользователи публикуют в соцсетях.

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      Вместе с тем спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды в горах. Так, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщают, что в Карпатах ожидается мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (особенно на перевалах).

      Начальник Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович рассказал "Укринформу", что холодная погода в западных регионах останется еще на 2 дня. Однако уже в выходные вернется "бабье лето". Тогда следует ожидать до 20 градусов тепла.

      На Пожижевской метеостанции снежный покров достигает 11 сантиметров, а в высокогорье Карпат – от 20 до 25 см,
      – отметил Фригович.

      Снежит также на горе Поп Иван Черногорский. Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на Facebook, утром 24 жовнтя температура воздуха на горе составляет 3 градуса мороза, ограниченная видимость и мелкий снег.

      Карпати засипало сінгом
      В горах снежно/ Джерело: Черногорский горный поисково-спасательный пост

      у Карпатах Випав сніг
      На "Драгобрате" настоящая зима / Фото с камер наблюдения 

      У Карпатах випав Сніг
      Курорт "Буковель" также засыпало снегом / Фото с камер наблюдения 

      У Карпатах випав Сніг
      Холодная погода продержится еще два дня / Фото с камер наблюдения 

       

       

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Новости Закарпатья
      Источник: 24 Канал
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