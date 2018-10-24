Карпаты замело снегом: фото и видео

В Карпатах зима напоминает о себе – популярные горнолыжные курорты засыпало снегом. В высокогорье снежный покров достигает от 20 до 25 сантиметров.

Фото и видео заснеженных гор пользователи публикуют в соцсетях.

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Вместе с тем спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды в горах. Так, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщают, что в Карпатах ожидается мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (особенно на перевалах).

Начальник Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович рассказал "Укринформу", что холодная погода в западных регионах останется еще на 2 дня. Однако уже в выходные вернется "бабье лето". Тогда следует ожидать до 20 градусов тепла.

На Пожижевской метеостанции снежный покров достигает 11 сантиметров, а в высокогорье Карпат – от 20 до 25 см,

– отметил Фригович.

Снежит также на горе Поп Иван Черногорский. Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на Facebook, утром 24 жовнтя температура воздуха на горе составляет 3 градуса мороза, ограниченная видимость и мелкий снег.



В горах снежно/ Джерело: Черногорский горный поисково-спасательный пост