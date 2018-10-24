Карпати замело снігом: фото та відео
У Карпатах зима нагадує про себе – популярні гірськолижні курорти засипало снігом. У високогір'ї сніговий покрив сягає від 20 до 25 сантиметрів.
Фото та відео засніжених гір користувачі публікують у соцмережах.
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Натомість рятувальники попереджають про різке погіршення погоди в горах. Так, у прес-службі ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області повідомляють, що у Карпатах очікується мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (особливо на перевалах).
Начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович розповів "Укрінформу", що холодна погода в західних регіонах залишиться ще на 2 дні. Проте вже у вихідні повернеться "бабине літо". Тоді слід очікувати до 20 градусів тепла.
На Пожижевській метеостанції сніговий покров сягає 11 сантиметрів, а у високогір’ї Карпат – від 20 до 25 см,
– зазначив Фригович.
Сніжить також на горі Піп Іван Чорногірський. Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на Facebook, вранці 24 жовнтя температура повітря на горі становить 3 градуси морозу, обмежена видимість та дрібний сніг.
У горах сніжно/ Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
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