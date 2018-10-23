У Миколаєві посеред осені зацвів бузок – втретє за рік
В кінці жовтня у Миколаєві вже втретє за цей рік зацвіли кущі бузку. Осіннє цвітіння можна побачити біля дач між Великою і Малою Коренихою.
Про це повідомляє Niklife.
Схоже незвичне природне явище помітили також в Одеській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.
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Осіннє цвітіння фахівці пояснюють аномально спекотною погодою. Тепло призвело до надмірно швидкого дозрівання бруньок рослин.
Для рослин така аномалія є згубною. Із впевненістю можна сказати, що рослини, які квітнуть зараз, не квітнутимуть навесні. На них може навіть не з'явитися листя.
Осіннє цвітіння бузку в Миколаєві
Джерело: 24 Канал
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