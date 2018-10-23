В Николаеве посреди осени зацвела сирень – в третий раз за год

В конце октября в Николаеве уже третий раз за этот год зацвели кусты сирени. Осеннее цветение можно увидеть у дач между Большой и Малой Коренихой.

Об этом сообщает Niklife. Похожее необычное природное явление заметили также в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях. Читайте также: Украину ждут поразительные изменения климата: Киев может "утонуть" в джунглях Осеннее цветение специалисты объясняют аномально жаркой погодой. Тепло привело к чрезмерно быстрому созреванию почек растений. Для растений такая аномалия губительна. С уверенностью можно сказать, что растения, которые цветут сейчас, не будут цвести весной. На них могут даже не появиться листья.

Осеннее цветение сирени в Николаеве