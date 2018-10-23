В Николаеве посреди осени зацвела сирень – в третий раз за год
В конце октября в Николаеве уже третий раз за этот год зацвели кусты сирени. Осеннее цветение можно увидеть у дач между Большой и Малой Коренихой.
Об этом сообщает Niklife.
Похожее необычное природное явление заметили также в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.
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Осеннее цветение специалисты объясняют аномально жаркой погодой. Тепло привело к чрезмерно быстрому созреванию почек растений.
Для растений такая аномалия губительна. С уверенностью можно сказать, что растения, которые цветут сейчас, не будут цвести весной. На них могут даже не появиться листья.
Осеннее цветение сирени в Николаеве
Источник: 24 Канал
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