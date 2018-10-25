Аномальна осінь по-українськи: у Запоріжжі розцвіли яблуні
Поки в деяких районах України спостерігається сніг, тим часом у Запоріжжі розцвіли яблуні. Також жителі міста кажуть, що днями бачили цвітіння каштану та бузку.
Світлину зі цвітінням яблуні виклали у спільноті "Це Запоріжжя".
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"У місті зафіксували цвітіння яблуні" – мовиться у дописі.
Нагадаємо, напередодні у високогір’ї Карпат випало від 20 до 25 сантиметрів снігу, а температура повітря там становила близько 3 градусів морозу.
Джерело: 24 канал
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