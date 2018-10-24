У Росії ціле місто пішло під воду: фото та відео нечуваної негоди

Через потужну зливу у низці населених пунктів Краснодарського краю Росії ведено режим надзвичайної ситуації.

У місті Туапсе, яке розташоване на узбережжі Чорного моря неподалік від Сочі, за 6 годин випало 116 міліметрів опадів.

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Сильна злива практично паралізувала місто, вулиці разом з машинами пішли під воду.

У деяких населених пунктах цього району через сходження селевих потоків припинено залізничне сполучення.

А в одному з сіл стихія буквально розламала навпіл автодорожній міст.

Очевидці діляться у соцмережах моторошними фото та відео, на яких видно затоплене місто.

У Росії затопило місто Туапсе: дивіться відео

Місто Туапсе у Росії пішло під воду: дивіться відео

Місто Туапсе у Краснодарському краю Росії попливло: дивіться відео

До слова, 24 жовтня Карпати замело снігом.