У Росії ціле місто пішло під воду: фото та відео нечуваної негоди
Через потужну зливу у низці населених пунктів Краснодарського краю Росії ведено режим надзвичайної ситуації.
У місті Туапсе, яке розташоване на узбережжі Чорного моря неподалік від Сочі, за 6 годин випало 116 міліметрів опадів.
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Сильна злива практично паралізувала місто, вулиці разом з машинами пішли під воду.
У деяких населених пунктах цього району через сходження селевих потоків припинено залізничне сполучення.
А в одному з сіл стихія буквально розламала навпіл автодорожній міст.
Очевидці діляться у соцмережах моторошними фото та відео, на яких видно затоплене місто.
У Росії затопило місто Туапсе: дивіться відео
Місто Туапсе у Росії пішло під воду: дивіться відео
Місто Туапсе у Краснодарському краю Росії попливло: дивіться відео
До слова, 24 жовтня Карпати замело снігом.