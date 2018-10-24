В Ужгороді сильний буревій повалив дерева і наробив шкоди: фото та відео
У середу, 24 жовтня, на Закарпатті в Ужгороді вирував сильний буревій, який повалив і повиривав з корінням дерва та завдав шкоди деяким будинкам.
Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради у Facebook.
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"В Ужгороді сьогодні, 24 жовтня, через сильні пориви вітру в кількох районах міста зламалися дерева", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, у міськраді уточнили, що негода вирувала по всьому місту, а деякі з дерев пошкодили автомоблі.
В Ужгороді сильний буревій повалив дерева
Негода в Ужгороді: відео
Дивіться відео негоди в Ужгороді:
Джерело: 24 Канал
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