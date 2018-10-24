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      В Украину придет потепление и второе бабье лето: синоптики назвали дату

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      В Украине с 26 октября начнется потепление
      В Украине с 26 октября начнется потепление / Фото из открытых источников

      В Украине продолжается холодная, дождливая и морозная осень, однако задержится она ненадолго. Уже с пятницы, 26 октября, должно потеплеть, а в начале следующей недели начнется второе бабье лето – температура воздуха поднимется до +20 градусов.

      Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает "Эспрессо".

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      Она отметила, что циклон Siglinde, который пришел в Украину с северо-запада Европы, до конца текущей недели покинет пределы страны. Поэтому, по ее словам, потепление во всех областях начнется на выходных – 27 и 28 октября.

      Тенденция идет к улучшению. Температура воздуха с пятницы в Украине начнет повышаться. И в течение субботы и воскресенья в Украине даже будет наблюдаться +20 ° C,
      – сказала Диденко.

      Кроме того, как сообщает ТСН, синоптики рассказывают, что на выходных и в начале следующей недели в Украине начнется второе бабье лето. По их словам, будет тепло, солнечно, а температура воздуха составит +17 градусов тепла.

      К слову, в Украине в среду 24 и четверг 25 октября придет холодная и морозная погода. Так, в большинстве областей синоптики прогнозируют шквалы ветра, дожди, мокрый снег, а в Карпатах – метели.

      Какой будет погода в ноябре в Украине?Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что последний месяц осени начнется с погожих дней, однако дальше будет резкое похолодание. Ноябрь принесет дожди, снег и порывистые ветра. Он отметил, что последние дни месяца должны быть немного теплее, а дальше следует ожидать новое похолодание.

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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