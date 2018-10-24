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      В Україну прийде потепління та друге бабине літо: синоптики назвали дату

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      В Україні з 26 жовтня почнеться потепління
      В Україні з 26 жовтня почнеться потепління / Фото з відкритих джерел

      В Україні триває холодна, дощова і морозна осінь, проте затримається вона ненадовго. Вже з п'ятниці, 26 жовтня, має потепліти, а на початку наступного тижня почнеться друге бабине літо – температура повітря підніметься до +20 градусів.

      Про це розповіла синоптик Наталка Діденко, передає "Еспресо".

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      Вона зауважила, що циклон Siglinde, який прийшов в Україну з північного заходу Європи, до кінця поточного тижня залишить межі країни. Тому, за її словами, потепління у всіх областях почнеться на вихідних – 27 і 28 жовтня.

      Тенденція іде до покращення. Температура повітря з п'ятниці в Україні почне підвищуватися. І впродовж суботи та неділі в Україні навіть спостерігатиметься +20°C,
      – сказала Діденко.

      Окрім того, як повідомляє ТСН, синоптики розповідають, що на вихідних і на початку наступного тижня в Україні почнеться друге бабине літо. За їхніми словами, буде тепло, сонячно, а температура повітря становитиме +17 градусів тепла.

      До слова, в Україну у середу 24 і четвер 25 жовтня прийде холодна і морозна погода. Так, у більшості областей синоптики прогнозують шквали вітру, дощі, мокрий сніг, а у Карпатах – хуртовини.

      Якою буде погода у листопаді в Україні?Народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що останній місяць осені розпочнеться із погожих днів, проте далі буде різке похолодання. Листопад принесе дощі, сніг та рвучкі пориви вітру. Він зауважив, що останні дні місяця мають бути трохи теплішим, а далі слід очікувати на нове похолодання.

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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