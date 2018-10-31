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      Прогноз погоди на 1 листопада: осіннє "літо" продовжується

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      Прогноз погоди на 1 листопада: чудова тепла осінь в Україні продовжується
      Прогноз погоди на 1 листопада: чудова тепла осінь в Україні продовжується / 24 Канал

      Погода в Україні у четвер, 1 листопада, потішить усіх, хто не встиг натішитись незвичним теплом і сонцем у жовтні.

      Як пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, уся територія України й надалі перебуватиме під владою антициклону.

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      За її словами, у перший день листопада не варто розраховувати ні на дощ, ні на сніг. Хіба тумани та серпанки погіршуватимуть видимість на дорогах.

      Незвично висока температура на початку останнього дня осені теж залишиться. У західних областях стовпчики термометрів піднімуться навіть до +20.

      На сході і в центрі буде дещо прохолодніше.

      У Києві 1-го листопада опадів не прогнозують, місцями можливий туман, впродовж дня температура повітря може підвищитись до +14.

      Прогноз погоди на четвер, 1 листопада, у містах України:

      Ужгород – +20…+22

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +15…+17

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +10…+12

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +12…+14

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +10…+12

      Луганськ – +9…+11

      Харків – +10…+12

      Київ – +12…+14

      прогноз погоди 1 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 1 листопада

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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