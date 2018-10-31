Прогноз погоди на 1 листопада: осіннє "літо" продовжується
Погода в Україні у четвер, 1 листопада, потішить усіх, хто не встиг натішитись незвичним теплом і сонцем у жовтні.
Як пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, уся територія України й надалі перебуватиме під владою антициклону.
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За її словами, у перший день листопада не варто розраховувати ні на дощ, ні на сніг. Хіба тумани та серпанки погіршуватимуть видимість на дорогах.
Незвично висока температура на початку останнього дня осені теж залишиться. У західних областях стовпчики термометрів піднімуться навіть до +20.
На сході і в центрі буде дещо прохолодніше.
У Києві 1-го листопада опадів не прогнозують, місцями можливий туман, впродовж дня температура повітря може підвищитись до +14.
Прогноз погоди на четвер, 1 листопада, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +13…+15
Вінниця – +12…+14
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +11…+13
Суми – +10…+12
Полтава – +12…+14
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +10…+12
Луганськ – +9…+11
Харків – +10…+12
Київ – +12…+14
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада