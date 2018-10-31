Погода в Україні у четвер, 1 листопада, потішить усіх, хто не встиг натішитись незвичним теплом і сонцем у жовтні.

Як пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, уся територія України й надалі перебуватиме під владою антициклону.

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За її словами, у перший день листопада не варто розраховувати ні на дощ, ні на сніг. Хіба тумани та серпанки погіршуватимуть видимість на дорогах.

Незвично висока температура на початку останнього дня осені теж залишиться. У західних областях стовпчики термометрів піднімуться навіть до +20.

На сході і в центрі буде дещо прохолодніше.

У Києві 1-го листопада опадів не прогнозують, місцями можливий туман, впродовж дня температура повітря може підвищитись до +14.

Прогноз погоди на четвер, 1 листопада, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +13…+15

Вінниця – +12…+14

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +11…+13

Суми – +10…+12

Полтава – +12…+14

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +10…+12

Луганськ – +9…+11

Харків – +10…+12

Київ – +12…+14



Прогноз погоди в Україні на 1 листопада