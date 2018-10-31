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      Прогноз погоды на 1 ноября: осеннее "лето" продолжается

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      Прогноз погоды на 1 ноября: замечательная теплая осень в Украине продолжается
      Прогноз погоды на 1 ноября: замечательная теплая осень в Украине продолжается / 24 Канал

      Погода в Украине в четверг, 1 ноября, порадует всех, кто не успел нарадоваться необычным теплом и солнцем в октябре.

      Как пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, вся территория Украины будет находиться под властью антициклона.

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      По ее словам, в первый день ноября не стоит рассчитывать ни на дождь, ни на снег. Разве туманы и дымка ухудшат видимость на дорогах.

      Необычно высокая температура в начале последнего дня осени тоже останется. В западных областях столбики термометров поднимутся даже до +20.

      На востоке и в центре будет несколько прохладнее.

      В Киеве 1-го ноября осадков не прогнозируют, местами возможен туман, в течение дня температура воздуха может повыситься до +14.

      Прогноз погоды на четверг, 1 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +20...+22

      Львов – +16...+18

      Ивано-Франковск – +17...+19

      Тернополь – +14...+16

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +14...+16

      Луцк – +15...+17

      Ровно – +15...+17

      Житомир – +13...+15

      Винница – +12...+14

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +13...+15

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +13...+15

      Кропивницкий – +12...+14

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +11...+13

      Сумы- + 10... + 12

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +12...+14

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +10...+12

      Луганск – +9...+11

      Харьков – +10...+12

      Киев – +12...+14

      прогноз погоди 1 листопада
      Прогноз погоды в Украине на 1 ноября

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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