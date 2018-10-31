Прогноз погоды на 1 ноября: осеннее "лето" продолжается
Погода в Украине в четверг, 1 ноября, порадует всех, кто не успел нарадоваться необычным теплом и солнцем в октябре.
Как пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, вся территория Украины будет находиться под властью антициклона.
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По ее словам, в первый день ноября не стоит рассчитывать ни на дождь, ни на снег. Разве туманы и дымка ухудшат видимость на дорогах.
Необычно высокая температура в начале последнего дня осени тоже останется. В западных областях столбики термометров поднимутся даже до +20.
На востоке и в центре будет несколько прохладнее.
В Киеве 1-го ноября осадков не прогнозируют, местами возможен туман, в течение дня температура воздуха может повыситься до +14.
Прогноз погоды на четверг, 1 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +13...+15
Винница – +12...+14
Одесса – +15...+17
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +11...+13
Сумы- + 10... + 12
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +12...+14
Донецк – +10...+12
Луганск – +9...+11
Харьков – +10...+12
Киев – +12...+14
Прогноз погоды в Украине на 1 ноября