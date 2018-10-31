Погода в Украине в четверг, 1 ноября, порадует всех, кто не успел нарадоваться необычным теплом и солнцем в октябре.

Как пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, вся территория Украины будет находиться под властью антициклона.

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По ее словам, в первый день ноября не стоит рассчитывать ни на дождь, ни на снег. Разве туманы и дымка ухудшат видимость на дорогах.

Необычно высокая температура в начале последнего дня осени тоже останется. В западных областях столбики термометров поднимутся даже до +20.

На востоке и в центре будет несколько прохладнее.

В Киеве 1-го ноября осадков не прогнозируют, местами возможен туман, в течение дня температура воздуха может повыситься до +14.

Прогноз погоды на четверг, 1 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +13...+15

Винница – +12...+14

Одесса – +15...+17

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11...+13

Сумы- + 10... + 12

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +10...+12

Луганск – +9...+11

Харьков – +10...+12

Киев – +12...+14



Прогноз погоды в Украине на 1 ноября