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      Какой будет погода в ноябре: синоптики сделали подробный прогноз

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      Народный синоптик сделал прогноз на ноябрь
      Народный синоптик сделал прогноз на ноябрь / Фото из открытых источников

      Первая неделя ноября будет относительно теплой, однако уже с 7 ноября следует ожидать значительного похолодания и мокрого снега. В общем ожидаются постоянные температурные прыжки.

      Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии изданию "Известия в Украине".

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      С 7 по 9 ноября ожидается от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем. 11 – 14 числа от 0 до 2 градусов мороза, с 14 по 16 будет плюсовая температура до 4 градусов,
      – рассказал он.

      По словам Горбаня, потом снова следует ожидать похолодания – до 3 градусов мороза.

      "С 20 по 23 ноября ожидается плюсовая температура, и с 23 по 27 – морозы усилятся, температура в Украине снизится до -5, возможно, -8 градусов. В этот период дождь со снегом может задержаться", – подчеркнул народный синоптик.

      Первый снег, который немножко пролежит на улицах, по прогнозам Горбаня, упадет 27 ноября. Его смоют дожди уже на следующий день. А вот приход настоящей зимы синоптик пообещал только с 16 – 17 января.

      "Первый нормальный снег выпадет 27 ноября, но он пролежит недолго и уже на следующий день его смоют дождь и мокрый снег. Первый снег, который продержится несколько дней, ожидается аж в последних числах декабря. Правда, и он пролежит только до первых чисел января", – добавил Горбань.

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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