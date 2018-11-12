В Украину идут морозы и снег: синоптики назвали области
В ближайшие дни украинцев ждет холодная ноябрьская погода. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, туман, дожди, а 14 ноября будет идти мокрый снег.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
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14 ноября с запада придет атмосферный фронт и принесет в наши западные области преимущественно дождь, на севере и местами в Центре мокрый снег,
– рассказала Диденко.
Мокрый снег выпадет в Киевской и Черниговской областях, а в Житомирской и Винницкой ожидается мокрый снег с дождем.
Кроме того в западных областях Украины будет дождливо весь день. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду. Холоднее всего будет в восточных областях – до -8 градусов мороза.
14 ноября в Украине будет идти мокрый снег
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что украинцам с 7 ноября следует ожидать значительное похолодание и мокрый снег. В целом в последний месяц осени ожидаются постоянные температурные скачки.