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      В Украину идут морозы и снег: синоптики назвали области

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      14 ноября в Украине будет идти мокрый снег
      14 ноября в Украине будет идти мокрый снег / Фото из открытых источников

      В ближайшие дни украинцев ждет холодная ноябрьская погода. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, туман, дожди, а 14 ноября будет идти мокрый снег.

      Об этом сообщает Украинский гидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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      14 ноября с запада придет атмосферный фронт и принесет в наши западные области преимущественно дождь, на севере и местами в Центре мокрый снег,
      – рассказала Диденко.

      Мокрый снег выпадет в Киевской и Черниговской областях, а в Житомирской и Винницкой ожидается мокрый снег с дождем.

      Кроме того в западных областях Украины будет дождливо весь день. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду. Холоднее всего будет в восточных областях – до -8 градусов мороза.


      14 ноября в Украине будет идти мокрый снег

      Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что украинцам с 7 ноября следует ожидать значительное похолодание и мокрый снег. В целом в последний месяц осени ожидаются постоянные температурные скачки.

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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