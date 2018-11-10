Коли в Україні настане справжня зима зі снігом та морозами

Погода в Україні у листопаді та грудні влаштує температурні "гойдалки" з середньодобовими позначками від 0 до +2 +3 градусів. А справжня зима в Україні зі снігом і морозами настане вже після Нового року, в середині січня.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, повідомляє "Обозреватель".

До кінця листопада будуть "гойдалки", вночі -1-3 градуси; з 23 по 25 листопада вночі може бути -5-9 градусів. У грудні теж будуть "гойдалки" – 0-1 градус вночі, вдень +2 +3 градуси, і так аж до 13 січня. Хороший сніг буде з 11 по 14 січня. Невеликий сніг також очікується 29-30 грудня і 2 січня,

– розповів синоптик.

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Він зазначив, що справжня зима в Україні починається з 15 січня.

"Зниження – до 23-26 січня, вночі – -20-22 градуси, може, дотягне і до -25. А ось з 3 по 12 лютого – -20 -25, а вночі може дотягувати і до -30 градусів. Сніг буде 2, 4 та 9 лютого", – розповів Горбань.

"Тож зима починається 14 січня. А до 14 січня – вночі -2-3 морозу, вдень близько 0. Чотири відлиги буде в грудні", – додав синоптик.

До слова, з наступного тижня, 12 листопада, погода в Україні стане дещо прохолоднішою. Температура повітря знизиться на кілька градусів, а в нічні години очікуються невеликі морози.