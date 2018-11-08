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      Якою буде погода в Україні наступного тижня: можливі морози

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      Прогноз погоди в Україні на тиждень з 12 листопада
      Прогноз погоди в Україні на тиждень з 12 листопада / Ілюстративне фото

      З наступного тижня, 12 листопада, погода в Україні стане дещо прохолоднішою. Температура повітря знизиться на кілька градусів, а в нічні години очікуються невеликі морози.

      Про це у своєму блозі на сайті Оріnіоn написала синоптик Наталка Діденко.

      Вона уточнила, що в денні години температура повітря в Україні становитиме в середньому +3 +9 градусів, а вночі очікується 0 та -4 градуси.

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      Хто не хоче ще так мерзнути, можна на початку наступного тижня відвідати західну частину України. Там ще затримається тепла погода: вночі 1-5 градусів тепла, вдень 8-13 градусів тепла,
      – зауважила синоптик.

      У понеділок і середу, 12 і 14 листопада, на півночі і заході України можливий невеликий дощ.

      Щодо погоди у Києві, то і там можливий дощ 14 листопада.

      Окрім того, в Україні очікуються тумани і поступове похолодання.

      Нагадаємо, раніше Наталка Діденко сповістила, що на вихідних, 10-11 листопада, в Україну прийдуть перші морози.

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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