Якою буде погода в Україні наступного тижня: можливі морози
З наступного тижня, 12 листопада, погода в Україні стане дещо прохолоднішою. Температура повітря знизиться на кілька градусів, а в нічні години очікуються невеликі морози.
Про це у своєму блозі на сайті Оріnіоn написала синоптик Наталка Діденко.
Вона уточнила, що в денні години температура повітря в Україні становитиме в середньому +3 +9 градусів, а вночі очікується 0 та -4 градуси.
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Хто не хоче ще так мерзнути, можна на початку наступного тижня відвідати західну частину України. Там ще затримається тепла погода: вночі 1-5 градусів тепла, вдень 8-13 градусів тепла,
– зауважила синоптик.
У понеділок і середу, 12 і 14 листопада, на півночі і заході України можливий невеликий дощ.
Щодо погоди у Києві, то і там можливий дощ 14 листопада.
Окрім того, в Україні очікуються тумани і поступове похолодання.
Нагадаємо, раніше Наталка Діденко сповістила, що на вихідних, 10-11 листопада, в Україну прийдуть перші морози.
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