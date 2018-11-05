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      В Україну йдуть перші морози: синоптик назвала дату

      1907 Читать новость на русском
      В Україну йдуть морози
      В Україну йдуть морози / Фото з відкритих джерел

      Останній місяць осені почався теплою та сонячною погодою, яка триватиме ще кілька днів. Проте, вже на вихідних, 10-11 листопада, в Україну прийдуть перші морози.

      Про це розповіла український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Вже з вихідних елегантно так температура повітря попрямує до нарешті невеликого нічного морозу. З 10-11 листопада,
      – зазначила синоптик.

      За її словами, температура повітря буде знижуватися поступово, тому "слабкі мінуси" будуть відчутні у нічні, вечірні та ранкові години.

      Діденко зауважила, що з неділі, 11 листопада, морозяна погода прийде на Луганщину, а тоді пошириться на схід та північний схід (Донеччина, Харківщина, Сумщина). Вже з початку наступного тижня стовпчики термометрів опустяться до нуля та невеликих мінусів і на півночі.

      Також Діденко додала, що сильних опадів наразі не передбачається.

      Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, що перший тиждень листопада буде відносно теплим, проте вже з 7 листопада слід очікувати на значне похолодання та мокрий сніг. Загалом очікуються постійні температурні стрибки.

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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