Погода у листопаді: синоптики розповіли, чого очікувати українцям

Погода в останній місяць осені в Україні буде прохолодною, проте не надто дощовою. Синоптики прогнозують, що у листопаді середня місячна температура повітря сягне +1+7 градусів тепла, тож сильних і довгих морозів очікувати не варто.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Середня місячна температура передбачається 1-7° тепла, що близько до середніх багаторічних значень,

– йдеться у повідомленні.

Зазвичай, згідно зі спостереженнями, у листопаді середня місячна температура складає 0+7 градусів тепла.

Окрім того, місячна кількість опадів очікується в межах 25-50 міліметрів, у горах місцями 60-105 міліметрів. Такі показники для Карпат, Закарпаття, Прикарпаття та Хмельницької області є меншими (65-79%), для решти території в межах (80-100%) середніх багаторічних значень, адже, переважно, середня місячна кількість опадів складає 30-61 міліметрів, а в Карпатах та на Закарпатті до 62-142 міліметрів.

Для листопада загалом характерним є те, що у другій половині місяця в Україні, крім південної частини країни, помітно перехід середньої добової температури повітря через 0 градусів. Через це починаються заморозки і може випадати сніг.

За час спостережень синоптиків у попередні роки, абсолютний мінімум температури в останній місяць осені в Україні фіксували на рівні -15-24 градусів морозу, у північних і східних областях місцями -25-31 градус морозу, на півдні Криму та на Одещини 8-13 градусів морозу. Водночас, абсолютний максимум за увесь час спостережень у листопаді склав +16+24 градуси тепла, у Чернівецькій, центральних областях та південній частині місцями +25+29 градусів тепла, а на півдні Одещини та в Криму було навіть спекотно – до +30 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, що перший тиждень листопада буде відносно теплим, проте вже з 7 листопада слід очікувати на значне похолодання та мокрий сніг. Загалом очікуються постійні температурні стрибки.