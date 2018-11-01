Погода в ноябре: синоптики рассказали, чего ждать украинцам

Погода в последний месяц осени в Украине будет прохладной, однако не слишком дождливой. Синоптики прогнозируют, что в ноябре средняя месячная температура воздуха составит +1+7 градусов тепла, поэтому сильных и долгих морозов ожидать не стоит.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что близко к средним многолетним значениям,

– говорится в сообщении.

Обычно, согласно наблюдениям, в ноябре средняя месячная температура составляет 0+7 градусов тепла.

Кроме того, месячное количество осадков ожидается в пределах 25-50 миллиметров, в горах местами 60-105 миллиметров. Такие показатели для Карпат, Закарпатья, Прикарпатья и Хмельницкой области меньше (65-79%), для остальной территории в пределах (80-100%) средних многолетних значений, ведь, преимущественно, среднее месячное количество осадков составляет 30-61 миллиметров, а в Карпатах и на Закарпатье до 62-142 миллиметров.

Для ноября в целом характерным является то, что во второй половине месяца в Украине, кроме южной части страны, заметный переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов. Из-за этого начинаются заморозки и может выпадать снег.

За время наблюдений синоптиков в предыдущие годы, абсолютный минимум температуры в последний месяц осени в Украине фиксировали на уровне -15-24 градусов мороза, в северных и восточных областях местами -25-31 градусов мороза, на юге Крыма и Одесской области 8-13 градусов мороза. Вместе с тем, абсолютный максимум за все время наблюдений в ноябре составил +16+24 градуса тепла, в Черновицкой, центральных областях и южной части местами +25+29 градусов тепла, а на юге Одесщины и в Крыму было даже жарко – до +30 градусов тепла.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что первая неделя ноября будет относительно теплой, однако уже с 7 ноября следует ожидать значительное похолодание и мокрый снег. В общем ожидаются постоянные температурные скачки.