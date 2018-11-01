11:28
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Погода в ноябре: синоптики рассказали, чего ждать украинцам

      23 Читати новину українською
      Погода в ноябре 2018 года
      Погода в ноябре 2018 года / Фото из открытых источников

      Погода в последний месяц осени в Украине будет прохладной, однако не слишком дождливой. Синоптики прогнозируют, что в ноябре средняя месячная температура воздуха составит +1+7 градусов тепла, поэтому сильных и долгих морозов ожидать не стоит.

      Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

      Читайте также: Непогода в Европе: снегопады, аномальные ливни и мощные ветры охватили страны

      Средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что близко к средним многолетним значениям,
      – говорится в сообщении.

      Обычно, согласно наблюдениям, в ноябре средняя месячная температура составляет 0+7 градусов тепла.

      Кроме того, месячное количество осадков ожидается в пределах 25-50 миллиметров, в горах местами 60-105 миллиметров. Такие показатели для Карпат, Закарпатья, Прикарпатья и Хмельницкой области меньше (65-79%), для остальной территории в пределах (80-100%) средних многолетних значений, ведь, преимущественно, среднее месячное количество осадков составляет 30-61 миллиметров, а в Карпатах и на Закарпатье до 62-142 миллиметров.

      via GIPHY

      Для ноября в целом характерным является то, что во второй половине месяца в Украине, кроме южной части страны, заметный переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов. Из-за этого начинаются заморозки и может выпадать снег.

      За время наблюдений синоптиков в предыдущие годы, абсолютный минимум температуры в последний месяц осени в Украине фиксировали на уровне -15-24 градусов мороза, в северных и восточных областях местами -25-31 градусов мороза, на юге Крыма и Одесской области 8-13 градусов мороза. Вместе с тем, абсолютный максимум за все время наблюдений в ноябре составил +16+24 градуса тепла, в Черновицкой, центральных областях и южной части местами +25+29 градусов тепла, а на юге Одесщины и в Крыму было даже жарко – до +30 градусов тепла.

      Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что первая неделя ноября будет относительно теплой, однако уже с 7 ноября следует ожидать значительное похолодание и мокрый снег. В общем ожидаются постоянные температурные скачки.

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      сегодня , 11:00 Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      Олена Булан
      Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      сегодня , 10:01 Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      Блог Медіа
      Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем
      сегодня , 08:40 Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем
      Блог Соцмережі
      Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      сегодня , 07:04 Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      Яніна Ткачук
      Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
      31 октября , 22:17 Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Стоит ли в Украине проводить ЛГБТ-акции? Ваше мнение
       20 марта 2016 , 11:50
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      Зозуля организовал аукцион, чтобы помочь детям участников АТО
       8 июля 2016 , 21:47
      Днепр не доиграл матч против Волыни из-за бесчинства фанатов
       31 мая 2017 , 18:47
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук