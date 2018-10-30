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      Негода в Європі: снігопади, аномальні зливи та потужні вітри охопили країни

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      Снігопад в Іспанії
      Снігопад в Іспанії / espanarusa

      Європу накрила потужна негода. Так, в Іспанії – снігові замети, а у Франції та Італії вирують шквальні вітри з потужними грозами.

      Про це інформує "Обозреватель".

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      Так, в Іспанії після 25 градусів тепла випав сніг, яким паралізувало рух: в декількох регіонах країни перекрили автомобільне і залізничне сполучення, а також закрили декілька морських портів.

      негода Європа сніг Іспанія
      Негода в Іспанії

      Снігопад в Іспанії

      Зазначається, що на Канарських островах через ураган почалися перебої з електрикою, а у регіоні Астурія без світла залишилися майже 53 тисячі осіб.

      В той же час на французькому острові Корсика через потужні шквальні вітри без світла залишилися майже 17 тисяч осіб. А по всій Франції випали сильні дощі із грозами та почав падати мокрий сніг.

      В Італії не обійшлося без жертв. 5 людей загинули в результаті падіння дерев через негоду, ще 1 людина вважається зниклою безвісти.

      У туристичній Венеції рівень води піднявся на 1,56 метрів, а 75% центральної частини міста затопило.


      Венецію підтопило

      Негода у Венеції:

       

      Теги: Європа Погода Стихійні лиха Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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