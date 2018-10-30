Негода в Європі: снігопади, аномальні зливи та потужні вітри охопили країни
Європу накрила потужна негода. Так, в Іспанії – снігові замети, а у Франції та Італії вирують шквальні вітри з потужними грозами.
Про це інформує "Обозреватель".
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Так, в Іспанії після 25 градусів тепла випав сніг, яким паралізувало рух: в декількох регіонах країни перекрили автомобільне і залізничне сполучення, а також закрили декілька морських портів.
Негода в Іспанії
Снігопад в Іспанії
Зазначається, що на Канарських островах через ураган почалися перебої з електрикою, а у регіоні Астурія без світла залишилися майже 53 тисячі осіб.
В той же час на французькому острові Корсика через потужні шквальні вітри без світла залишилися майже 17 тисяч осіб. А по всій Франції випали сильні дощі із грозами та почав падати мокрий сніг.
В Італії не обійшлося без жертв. 5 людей загинули в результаті падіння дерев через негоду, ще 1 людина вважається зниклою безвісти.
У туристичній Венеції рівень води піднявся на 1,56 метрів, а 75% центральної частини міста затопило.
Венецію підтопило
Негода у Венеції: