Непогода в Европе: снегопады, аномальные ливни и мощные ветры охватили страны

Европу накрыла мощная непогода. Так, в Испании – снежные заносы, а во Франции и Италии бушуют шквальные ветры с мощными грозами.

Об этом информирует "Обозреватель".

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Так, в Испании после 25 градусов тепла выпал снег – парализовало движение. В нескольких регионах страны перекрыли автомобильное и железнодорожное сообщение, а также закрыли несколько морских портов.



Непогода в Испании

Снегопад в Испании

Отмечается, что на Канарских островах из-за урагана начались перебои с электричеством, а в регионе Астурия без света остались почти 53 тысячи человек.

В то же время на французском острове Корсика из-за мощного шквального ветра без света остались почти 17 тысяч человек. А по всей Франции прошли сильные дожди с грозами и начал падать мокрый снег.

В Италии не обошлось без жертв. 5 человек погибли в результате падения деревьев из-за непогоды, еще 1 человек числится пропавшим без вести.

В туристической Венеции уровень воды поднялся на 1,56 метров, а 75% центральной части города затопило.



Венецию подтопило

Непогода в Венеции: