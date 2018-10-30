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      Непогода в Европе: снегопады, аномальные ливни и мощные ветры охватили страны

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      Снегопад во Франции
      Снегопад во Франции / the nation

      Европу накрыла мощная непогода. Так, в Испании – снежные заносы, а во Франции и Италии бушуют шквальные ветры с мощными грозами.

      Об этом информирует "Обозреватель".

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      Так, в Испании после 25 градусов тепла выпал снег – парализовало движение. В нескольких регионах страны перекрыли автомобильное и железнодорожное сообщение, а также закрыли несколько морских портов.

      негода Європа сніг Іспанія
      Непогода в Испании

      Снегопад в Испании

      Отмечается, что на Канарских островах из-за урагана начались перебои с электричеством, а в регионе Астурия без света остались почти 53 тысячи человек.

      В то же время на французском острове Корсика из-за мощного шквального ветра без света остались почти 17 тысяч человек. А по всей Франции прошли сильные дожди с грозами и начал падать мокрый снег.

      В Италии не обошлось без жертв. 5 человек погибли в результате падения деревьев из-за непогоды, еще 1 человек числится пропавшим без вести.

      В туристической Венеции уровень воды поднялся на 1,56 метров, а 75% центральной части города затопило.


      Венецию подтопило

      Непогода в Венеции:

       

      Теги: Европа Стихийный бедствия Погода
      Источник: 24 Канал
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