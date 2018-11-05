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      В Украину идут первые морозы: синоптик назвала дату

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      В Украину идут морозы
      В Украину идут морозы / Фото из свободных источников

      Последний месяц осени начался теплой и солнечной погодой, которая продлится еще несколько дней. Однако, уже на выходных, 10-11 ноября, в Украину придут первые морозы.

      Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Уже с выходных элегантно так температура воздуха направится к наконец небольшому ночному морозу. С 10-11 ноября,
      – отметила синоптик.

      По ее словам, температура воздуха будет понижаться постепенно, поэтому "слабые минусы" будут ощутимы в ночные, вечерние и утренние часы.

      Диденко отметила, что с воскресенья, 11 ноября, морозная погода придет на Луганщину, а затем распространится на восток и северо-восток (Донбасс, Харьковщина, Сумщина). Уже с начала следующей недели столбики термометров опустятся до нуля и небольших минусов и на севере.

      Также Диденко добавила, что сильных осадков пока не предвидится.

      Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что первая неделя ноября будет относительно теплой, однако уже с 7 ноября следует ожидать значительное похолодание и мокрый снег. В общем ожидаются постоянные температурные прыжки.

       

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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