В Украину идут первые морозы: синоптик назвала дату

Последний месяц осени начался теплой и солнечной погодой, которая продлится еще несколько дней. Однако, уже на выходных, 10-11 ноября, в Украину придут первые морозы.

Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Уже с выходных элегантно так температура воздуха направится к наконец небольшому ночному морозу. С 10-11 ноября,

– отметила синоптик.

По ее словам, температура воздуха будет понижаться постепенно, поэтому "слабые минусы" будут ощутимы в ночные, вечерние и утренние часы.

Диденко отметила, что с воскресенья, 11 ноября, морозная погода придет на Луганщину, а затем распространится на восток и северо-восток (Донбасс, Харьковщина, Сумщина). Уже с начала следующей недели столбики термометров опустятся до нуля и небольших минусов и на севере.

Также Диденко добавила, что сильных осадков пока не предвидится.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что первая неделя ноября будет относительно теплой, однако уже с 7 ноября следует ожидать значительное похолодание и мокрый снег. В общем ожидаются постоянные температурные прыжки.