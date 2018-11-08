Какой будет погода в Украине на следующей неделе: возможны морозы

Со следующей недели, 12 ноября, погода в Украине станет немного прохладнее. Температура воздуха снизится на несколько градусов, а в ночные часы ожидаются небольшие морозы.

Об этом в своем блоге на сайте Оріnіоn написала синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что в дневные часы температура воздуха в Украине составит в среднем +3 +9 градусов, а ночью ожидается 0 и -4 градуса.

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Кто не хочет еще так мерзнуть, можно в начале следующей недели посетить западную часть Украины. Там еще задержится теплая погода: ночью 1-5 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла,

– отметила синоптик.

В понедельник и среду, 12 и 14 ноября, на севере и западе Украины возможен небольшой дождь.

Относительно погоды в Киеве, то и там возможен дождь 14 ноября.

Кроме того, в Украине ожидаются туманы и постепенное похолодание.

Напомним, ранее Наталья Диденко сообщила, что на выходных, 10-11 ноября, в Украину придут первые морозы.