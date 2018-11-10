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      Когда в Украине наступит настоящая зима со снегом и морозами

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      Когда в Украине наступит настоящая зима
      Когда в Украине наступит настоящая зима / Фото из свободных сетей

      Погода в Украине в ноябре и декабре устроит температурные "качели" со среднесуточными отметками от 0 до +2 +3 градусов. А настоящая зима в Украине со снегом и морозами наступит уже после Нового года, в середине января.

      Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает "Обозреватель".

      До конца ноября будут "качели", ночью -1-3 градуса; с 23 по 25 ноября ночью может быть -5-9 градусов. В декабре тоже будут "качели" – 0-1 градус ночью, днем +2 +3 градуса, и так вплоть до 13 января. Хороший снег будет с 11 по 14 января. Небольшой снег также ожидается 29-30 декабря и 2 января,
      рассказал синоптик.

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      Он отметил, что настоящая зима в Украине начинается с 15 января.

      "Снижение – до 23-26 января, ночью – -20-22 градуса, может, дотянет и до -25. А вот с 3 по 12 февраля – -20 -25, а ночью может дотягивать и до -30 градусов. Снег будет 2, 4 и 9 февраля", – рассказал Горбань.

      "Поэтому зима начинается 14 января. А до 14 января – ночью -2-3 мороза, днем ​​около 0. Четыре оттепели будет в декабре", – добавил синоптик.

      К слову, со следующей недели, 12 ноября, погода в Украине станет несколько прохладнее. Температура воздуха снизится на несколько градусов, а в ночные часы ожидаются небольшие морозы.

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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