Когда в Украине наступит настоящая зима со снегом и морозами

Погода в Украине в ноябре и декабре устроит температурные "качели" со среднесуточными отметками от 0 до +2 +3 градусов. А настоящая зима в Украине со снегом и морозами наступит уже после Нового года, в середине января.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает "Обозреватель".

До конца ноября будут "качели", ночью -1-3 градуса; с 23 по 25 ноября ночью может быть -5-9 градусов. В декабре тоже будут "качели" – 0-1 градус ночью, днем +2 +3 градуса, и так вплоть до 13 января. Хороший снег будет с 11 по 14 января. Небольшой снег также ожидается 29-30 декабря и 2 января,

– рассказал синоптик.

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Он отметил, что настоящая зима в Украине начинается с 15 января.

"Снижение – до 23-26 января, ночью – -20-22 градуса, может, дотянет и до -25. А вот с 3 по 12 февраля – -20 -25, а ночью может дотягивать и до -30 градусов. Снег будет 2, 4 и 9 февраля", – рассказал Горбань.

"Поэтому зима начинается 14 января. А до 14 января – ночью -2-3 мороза, днем ​​около 0. Четыре оттепели будет в декабре", – добавил синоптик.

К слову, со следующей недели, 12 ноября, погода в Украине станет несколько прохладнее. Температура воздуха снизится на несколько градусов, а в ночные часы ожидаются небольшие морозы.