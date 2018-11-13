Слой снега до 6 сантиметров: ГСЧС предупреждает украинцев о непогоде
В среду, 14 ноября, в Украину придет холодная зимняя погода, в центральных областях страны возможно образование высокого снежного покрова.
Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
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"С завтрашнего дня к нам приходит настоящая зима! Уже 14 ноября в центральной части Украины, в частности на Киевщине и в столице, синоптики прогнозируют образование снежного покрова до 6 сантиметров", – говорится в сообщении.
В связи с ухудшением погодных условий, спасатели напомнили украинцам, как правильно вести себя на улице и в помещениях.
Поэтому предупреждаем: одевайтесь тепло! Тем водителям, кто еще не "переодел" летнюю резину – советуем сделать это как можно быстрее. Ведите себя осмотрительно с обогревательными устройствами в быту и на работе. И, конечно, помогайте братьям нашим меньшим. Они как никто нуждаются в нашей помощи,
– отметили в ГСЧС.
Напомним, в ближайшие дни украинцев ждет холодная ноябрьская погода. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, туман, дожди, а 14 ноября будет падать мокрый снег.