Слой снега до 6 сантиметров: ГСЧС предупреждает украинцев о непогоде

В среду, 14 ноября, в Украину придет холодная зимняя погода, в центральных областях страны возможно образование высокого снежного покрова.

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

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"С завтрашнего дня к нам приходит настоящая зима! Уже 14 ноября в центральной части Украины, в частности на Киевщине и в столице, синоптики прогнозируют образование снежного покрова до 6 сантиметров", – говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий, спасатели напомнили украинцам, как правильно вести себя на улице и в помещениях.

Поэтому предупреждаем: одевайтесь тепло! Тем водителям, кто еще не "переодел" летнюю резину – советуем сделать это как можно быстрее. Ведите себя осмотрительно с обогревательными устройствами в быту и на работе. И, конечно, помогайте братьям нашим меньшим. Они как никто нуждаются в нашей помощи,

– отметили в ГСЧС.

Напомним, в ближайшие дни украинцев ждет холодная ноябрьская погода. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, туман, дожди, а 14 ноября будет падать мокрый снег.