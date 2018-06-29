Запрацював безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбуда

У п'ятницю, 29 червня, набув чинності безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбуда. Відповідну угоду було підписано 5 лютого 2018 року у Вашингтоні.

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

"Згідно з положеннями Угоди, громадяни України, які мають дійсні проїзні документи, в'їжджають, перебувають, виїжджають і перетинають транзитом територію Антигуа і Барбуди без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів", – мовиться в повідомленні.

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Якщо ж тривалість подорожі перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, українці повинні отримати візу у найближчому дипломатичному представництві або консульській установі Антигуа і Барбуди перед в'їздом на територію країни.