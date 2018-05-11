Україна найближчим часом може отримати безвіз із 4 країнами Латинської Америки

У Міністерстві закордонних справ України прогнозують, що невдовзі може відбутися укладання угоди про скасування віз з чотирма країнами Латинської Америки.

По це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Ми працюємо над тим щоб географія безвізових поїздок українців розширилася. Сьогодні громадяни України можуть подорожувати без віз до 85 держав світу", – зазначив начальник відділу консульсько-правових питань, заступник начальника Управління консульського обслуговування Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Міняйло.

Представник МЗС зазначив, що є перспективи укладення угод про скасування візових зобов'язань з Перу, Уругваєм, Колумбією і Мексикою.

"З чотирма країнами цього регіону (Латинської Америки – ред.) були детально обговорені можливості вже найближчим часом складання договорів про скасування візового режиму. Це Уругвай, Перу, Колумбія, предметні дискусії були щодо Мексики", – пояснив він.