Украина в ближайшее время может получить безвиз с 4 странами Латинской Америки

В Министерстве иностранных дел Украины прогнозируют, что вскоре может произойти заключение соглашения об отмене виз с четырьмя странами Латинской Америки.

По этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Мы работаем над тем, чтобы география безвизовых поездок украинцев расширилась. Сегодня граждане Украины могут путешествовать без виз в 85 стран мира", – отметил начальник отдела по консульско-правовым вопросам, заместитель начальника Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Меняйло.



Представитель МИД отметил, что есть перспективы заключения соглашений об отмене визовых обязательств с Перу, Уругваем, Колумбией и Мексикой.



"С четырьмя странами этого региона (Латинской Америки – ред.) Были детально обсуждены возможности уже в ближайшее время составления договоров об отмене визового режима. Это Уругвай, Перу, Колумбия, предметные дискуссии были относительно Мексики", – пояснил он.